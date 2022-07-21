خميس الخنجر يتحدث عن "خدعة" بقصف زاخو: الدولة عاجزة عن ردع مجموعة إرهابية

شفق نيوز/ دعا رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر، يوم الخميس، الحكومة العراقية الى اتخاذ موقف من حزب العمال الكوردستاني، الذي لم إلى وقوف الأخير خلف القصف الدامي الذي استهدف قضاء زاخو.

واتهمت الحكومة العراقية، تركيا بالوقوف وراء القصف، وسلمت السفير مُذكرة احتجاج، لكن أنقرة نفت مسؤوليتها، متهمة حزب العمال بالحادث.

وقال الخنجر في تغريدة له، "يبدو أن هناك خدعة كبيرة رسمتها مافيات الإرهاب التي تعبث بحدودنا، وتعمدت خلط أوراقها السياسية بدماء شبابنا الآمنين. يجب أن نكون حازمين مع العابثين بأمننا وأرضنا مثلما نكون حازمين بكل ما يحفظ سيادة العراق".

وأضاف "مؤسف جدا أن تقف الدولة عاجزة عن ردع مجموعة إرهابية تتسبب بكل هذه المآسي".

وأفاد مسؤول محلي، بأن أكثر 30 سائحاً بينهم نساء وأطفال سقطوا بين قتيل وجريح بالقصف المدفعي التركي الذي استهدف مصيفا في إدارة منطقة "زاخو" المستقلة في إقليم كوردستان.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إنها "تشعر بالحزن" لسماعها سقوط قتلى وجرحى من المواطنين العراقيين جراء قصف محافظة دهوك.

وأعلنت الخارجية في بيان، "عدم مسؤوليتها عن القصف"، داعية الحكومة العراقية إلى "التحقيق في الموضوع".

وعبرت عن "حزنها لأسر المدنيين الذين استشهدوا في القصف"، وقالت إن جماعات إرهابية تقف خلف الهجوم".

ودعت الخارجية التركية، السلطات العراقية إلى "عدم الإدلاء بتصريحات تحت تأثير تنظيم بي كي كي"، مشددة على ضرورة "التعاون للكشف عن الجناة"، وفق تعبير البيان.