الخنجر: العراق لم يتعلم من درس داعش شيئاً ومشكلتنا الكبرى بانتقائية الدستور

شفق نيوز/ أعرب زعيم حزب "السيادة" خميس الخنجر، يوم السبت، أن "العراق لم يتعلم أي شيء من درس تنظيم داعش" واجتياحه مناطق ومدن تقدر بثلث العراق أواسط العام 2024 إلا باعتباره "تهديدا أمنيا".

وقال الخنجر في كلمة ألقاها خلال افتتاح جلسة في اليوم الثاني لأعمال منتدى (السلام والأمن في الشرق الأوسط) المنعقد في دهوك، "إننا في العراق لم نتعلم من درس داعش أي شيء، بل على العكس كل ما جرى بعد هزيمة التنظيم عسكريا في العام 2017 كانت ترسيخا لكل المقدمات التي أنتجت القاعدة وداعش من الأصل".

وأضاف أنه "لم يتم لا دوليا ولا عراقيا التعامل مع ظاهرة داعش الا بوصفها تهديدا أمنيا، وليست نتاجا لازمة الدولة في العراق، ونتاجا لازمة احتكار السلطة الاحادي، ونتاجا لغياب مفهوم الأمن الجماعي".

واستطرد الخنجر القول، إن "مشكلتنا الكبرى هي الانتقائية في التعامل مع الدستور وتأويل الكثير من فقراته، وهذا ما حدث مع كل الكتل التي فازت في الانتخابات بالمركز الأول، فهي عليها لعنة في النظام السياسي العراقي بسبب التأويل الخاطئ للدستور وترك النهايات السائبة كما حدث مع قائمة اياد علاوي في 2010 وقائمة السيد الصدر في الانتخابات الاخيرة".

وأضاف ان "كل الدول الديمقراطية عندما تحدث ازمة سياسية او اجتماعية تكون الانتخابات هي الحل، الا في العراق لدينا مشكلة ما بعد الانتخابات التي تصل أحيانا الى حد الصدام المسلح".