خمس لجان في البرلمان العراقي تختار رؤساء السن

شفق نيوز/ انتخبت خمس لجان في البرلمان العراقي، يوم الأحد، رؤساء السن فيها وأعلنت بدء مهامها التشريعية والرقابية.

وقال مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير ترأس الاجتماعات الافتتاحية للجان (الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، الأمن والدفاع، النفط والغاز والثروات الطبيعية، حقوق الانسان، الاستثمار والتنمية)، لاختيار رؤساء السن ونوابهم بشكل مؤقت، والإعلان عن بدء مهامها التشريعية والرقابية، والتوجيه على ضرورة مراعاة النواب بتخصص اللجان في المخاطبات الرسمية والاستضافات والعمل وفق سياقات النظام الداخلي للمجلس".

وأكد الزاملي، خلال ترؤسه الجلسة الأولى للجنة الأمن والدفاع النيابية، ان "المؤسسات الأمنية بحاجة لمنظومة قوانين داعمة لعملها، اضافة الى اهمية اجراء التعديلات اللازمة لجملة من التشريعات ذات العلاقة كقانون المخدرات، لخطورتها وانتشارها بشكل واسع في المجتمع، وقد تم ترشيح النائب خالد العبيدي رئيسا للسن".

وذكر النائب الأول، خلال الاجتماع الافتتاحي للجنة النفط والغاز النيابية، ان "قطاع النفط والغاز بحاجة لرؤية استراتيجية واضحة وفاعلة ورصينة، بدءاً من تشريع القوانين واهمها (النفط والغاز) ، وتأهيل وتطوير المنشآت والحقول والاجهزة النفطية ومراجعة جولات التراخيص ، وانتهاءاً بكل ما من شأنه تعزيز مكانة العراق في السوق النفطي، فيما تم اختيار النائب يحيى العيثاوي رئيسا للسن.

وحضر الزاملي الجلسة الافتتاحية للجنة الاستثمار والتنمية، مؤكدا أن "اللجنة يقع على عاتقها الكثير خلال المرحلة المقبلة، فهناك ضرورة لإعادة تنظيم وتصحيح ومراقبة العملية الاستثمارية في البلد وتشجيع المستثمرين وخلق بيئة جاذبة لهم، وقد جرى ترشيح النائب فيان عبد العزيز رئيسا للسن".

ونوه في اجتماعه الأول للجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، الى الخصوصية التي تتمتع بها هذه اللجنة ورعايتها لأسمى الشرائح المجتمعية، داعيا الى ضرورة حسم الملفات المتعلقة بالمقابر الجماعية، وقد تم اختيار النائب احمد الجبوري رئيسا للسن".

وحث الزاملي، خلال الاجتماع الافتتاحي للجنة حقوق الانسان، على "الاسراع في حسم ترشيح أعضاء جدد لمفوضية حقوق الإنسان، والاهتمام بتنفيذ القوانين الراعية والداعمة لمتطلبات العراقيين، باعتبارها واجبات مُلزمة التنفيذ، وقد تم ترشيح النائب أرشد الصالحي رئيسا للسن".