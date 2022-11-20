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خمسة مشاريع قوانين على جدول اعمال البرلمان العراقي لجلسة الغد

Category: سیاسة

Date: 2022-11-20T11:08:00+0000
خمسة مشاريع قوانين على جدول اعمال البرلمان العراقي لجلسة الغد

شفق نيوز/ أعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي، عن جدول أعمال جلسة يوم غد المتضمن قراءة خمسة مشاريع ومناقشة بعضها.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان جدول الاعمال يتضمن القراءات الأولى لمشاريع قوانين، انضمام العراق لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وتصديق اتفاق التعاون الأساس بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وجرائم المعلوماتية.

وكذلك تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون كلية الامام الاعظم، وتقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً.

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