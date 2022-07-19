خمسة مرشحين يتنافسون داخل الإطار على رئاسة الوزراء

شفق نيوز/ كشف قيادي في الإطار التنسيقي الشيعي، اليوم الثلاثاء، أن خمسة مرشحين يتنافسون داخل الإطار على منصب رئاسة الحكومة المقبلة، فيما كشف عن أسماء اللجنة المشكلة لاختيار احد المرشحين.

وقال القيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع الإطار في منزل همام حمودي انتهى بتشكيل لجنة لاختيار المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء"، مبيناً أن اللجنة "تضم كلاً من الأمين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس المجلس الاعلى همام حمودي وممثل حزب الفضيلة عبد السادة الفريجي".

واضاف، ان "اللجنة ستقدم تقريرها إلى قيادة الإطار يوم غد الأربعاء"، مشيرا الى ان "التقرير يحتوي على أسماء المرشحين وفق المواصفات المتفق عليها في الاجتماعات السابقة".

وعن أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، كشف المصدر، أن اللجنة التي شكلها الإطار اتفقت على اختيار 5 مرشحين، هم كل من حيدر العبادي ومحمد شياع السوداني وعبد الحسين عبطان وعلي الشكري وقاسم الأعرجي"، مرجحاً أن "يتم إضافة مرشحين اخرين خلال الساعات المقبلة".

وأشار القيادي في الاطار الذي ارتأى عدم ذكر اسمه، إلى "اللجنة عازمة على تقديم تقريرها بشكل نهائي إلى قيادة الإطار".

وعن آلية اختيار المرشح، بين أنها "ستكون عبر الاقتراع السري داخل الإطار"، مؤكدا أن "نواب الإطار هم فقط من يشاركون في ذلك الاقتراع".

وانتهى اجتماع الإطار التنسيقي الشيعي، مساء اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة لاختيار مرشح رئاسة الحكومة المقبلة، مبينا ن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري قد ابديا "مرونة عالية" لتسهيل مهمة إختيار الشخصية المناسبة.

وفي وقت سابق اليوم، عقد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اجتماعا لحسم مرشح رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، في منزل رئيس المجلس الأعلى همام حمودي.