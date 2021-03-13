سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خمسة مرشحين لمنصب محافظ ذي قار يمرون من "بوابة" الغزي وجوحي لمقابلة الكاظمي

Category: سیاسة

Date: 2021-03-13T14:34:17+0000
خمسة مرشحين لمنصب محافظ ذي قار يمرون من "بوابة" الغزي وجوحي لمقابلة الكاظمي

شفق نيوز/ كشف النائب عن محافظة ذي قار، گاطع الركابي، اليوم السبت، عن عقد اجتماع يوم غد مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث ملف اختيار محافظ ذي قار الجديد.

وذكر الركابي لوكالة شفق نيوز"، أن "اعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة ذي قار سيجتمعون يوم غد الأحد مع الكاظمي لبحث ملف اختيار المحافظ الجديد"، لافتا إلى أن " رئيس الوزراء قابل مؤخرا بـ4 إلى 5 شخصيات لاختيار أحدهم لمنصب المحافظ".

وبين، أن "نواب المحافظة في اجتماعهم الأخير مع رئيس الوزراء شددوا على ان يكون المحافظ القادم لذي قار بعيدا عن الكتل السياسية، وان يكون مستقل بشكل مطلق في القرار".

وفي غضون ذلك؛ افاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، بأن "الأسماء التي قابلها الكاظمي بلغت 5 حتى الآن، هي : حميد الحصونة، علي الخرسان، علي الشامي، نجم طارش، أحمد الخفاجي".

وبين المصدر، أن "هذه الأسماء قابلت الكتل السياسية ووفودها، فضلا عن الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، ومدير مكتب الكاظمي، رائد جوحي، واستمعت إليهم قبل الدخول لمقابلة الكاظمي التي وصفت بانها مقابلة (بروتوكولية)".

وأضاف، أن "هناك أسماء رفضت دعوة الكاظمي لمقابلتها بشأن تسنمها منصب المحافظ من عدمه"، لافتا إلى أنها "اشترطت لقاء الكاظمي واستحصال التكليف بادارة المحافظة، قبل لقاء الكتل السياسية والاجتماع".

related

بعد "وعد" من الكاظمي.. الاحتجاجات الدامية "تطيح" بمحافظ ذي قار

Date: 2021-02-24 18:03:31
بعد "وعد" من الكاظمي.. الاحتجاجات الدامية "تطيح" بمحافظ ذي قار

بعد يومٍ دامٍ.. محافظ ذي قار يقدم استقالته من منصبه

Date: 2021-02-26 19:21:13
بعد يومٍ دامٍ.. محافظ ذي قار يقدم استقالته من منصبه

مصدر: الكاظمي يحدد "آلية" لاختيار محافظ جديد لذي قار

Date: 2021-03-01 09:19:51
مصدر: الكاظمي يحدد "آلية" لاختيار محافظ جديد لذي قار

محتجو ذي قار يتفقون مبدئياً على 13 مرشحاً لمنصب المحافظ

Date: 2021-03-01 14:56:30
محتجو ذي قار يتفقون مبدئياً على 13 مرشحاً لمنصب المحافظ

احتجاجات الجنوب تطيح باول مسؤول عراقي

Date: 2019-11-29 06:40:51
احتجاجات الجنوب تطيح باول مسؤول عراقي

ذوو ضحايا تظاهرات تشرين يرفضون ترشيح محافظ ذي قار ويدعون للأبقاء على الأسدي

Date: 2021-03-02 14:43:43
ذوو ضحايا تظاهرات تشرين يرفضون ترشيح محافظ ذي قار ويدعون للأبقاء على الأسدي

مسؤولون في ذي قار يتهمون "المحافظ" بمطالبتهم برشاوى تصل الى 250 ألف دولار

Date: 2021-02-18 14:49:04
مسؤولون في ذي قار يتهمون "المحافظ" بمطالبتهم برشاوى تصل الى 250 ألف دولار

بعد تهم بطلب رشاوى: نواب ذي قار يوقعون لإنهاء تكليف المحافظ

Date: 2021-02-18 15:30:53
بعد تهم بطلب رشاوى: نواب ذي قار يوقعون لإنهاء تكليف المحافظ