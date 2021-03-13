خمسة مرشحين لمنصب محافظ ذي قار يمرون من "بوابة" الغزي وجوحي لمقابلة الكاظمي

شفق نيوز/ كشف النائب عن محافظة ذي قار، گاطع الركابي، اليوم السبت، عن عقد اجتماع يوم غد مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث ملف اختيار محافظ ذي قار الجديد.

وذكر الركابي لوكالة شفق نيوز"، أن "اعضاء مجلس النواب العراقي عن محافظة ذي قار سيجتمعون يوم غد الأحد مع الكاظمي لبحث ملف اختيار المحافظ الجديد"، لافتا إلى أن " رئيس الوزراء قابل مؤخرا بـ4 إلى 5 شخصيات لاختيار أحدهم لمنصب المحافظ".

وبين، أن "نواب المحافظة في اجتماعهم الأخير مع رئيس الوزراء شددوا على ان يكون المحافظ القادم لذي قار بعيدا عن الكتل السياسية، وان يكون مستقل بشكل مطلق في القرار".

وفي غضون ذلك؛ افاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، بأن "الأسماء التي قابلها الكاظمي بلغت 5 حتى الآن، هي : حميد الحصونة، علي الخرسان، علي الشامي، نجم طارش، أحمد الخفاجي".

وبين المصدر، أن "هذه الأسماء قابلت الكتل السياسية ووفودها، فضلا عن الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، ومدير مكتب الكاظمي، رائد جوحي، واستمعت إليهم قبل الدخول لمقابلة الكاظمي التي وصفت بانها مقابلة (بروتوكولية)".

وأضاف، أن "هناك أسماء رفضت دعوة الكاظمي لمقابلتها بشأن تسنمها منصب المحافظ من عدمه"، لافتا إلى أنها "اشترطت لقاء الكاظمي واستحصال التكليف بادارة المحافظة، قبل لقاء الكتل السياسية والاجتماع".