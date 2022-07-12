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خليجي 25.. ماذا تحتاج البصرة لتكون واجهة مشرقة للعراق؟

Category: سیاسة

Date: 2022-07-12T12:06:26+0000
خليجي 25.. ماذا تحتاج البصرة لتكون واجهة مشرقة للعراق؟

شفق نيوز/ عزا النائب عن البصرة، علي المشكور، يوم الثلاثاء، تراجع الخدمات في المحافظة إلى قلة التخصيصات المالية التي لا تتناسب مع تعداد سكانها، مشددا على ضرورة اظهارها بشكل يليق بواجهة العراق خلال احتضانها لبطولة خليجي 25.

وقال المشكور لوكالة شفق نيوز، إن "بيئة البصرة جاذبة لمواطني باقي المحافظات العراقية والزائرين الأجانب، وبالتالي فإن التخصيصات المالية الحالية لا تكفي لسد احتياجات هذه الكثافة السكانية من الخدمات".

وأضاف "كما أن موازنة البصرة تُحسب وفق تعداد سكاني غير دقيق، فيعطى للبصرة على اعتبار تعداد سكانها مليونين و400 الف نسمة، لكنهم في الحقيقة يتجاوزون الآن أربعة ملايين نسمة، لهذا يجب إعادة النظر في هذا الجانب لإعانة البصرة في احتواء هذه الاعداد".

وتابع النائب عن البصرة "كما أن المحافظة مقبلة على بطولة خليجي 25، فيجب أن يكون هناك توجه حكومي من وزارات ودوائر لخدمتها، لتكون واجهة العراق في المستقبل القريب".

وأشار المشكور، إلى "وجود دراسة متكاملة ستقدمها الحكومة المحلية في البصرة، توضح فيها احتياجات المحافظة خلال المرحلة المقبلة، حتى تظهر بشكل يليق بواجهة العراق".

وكان الاتحاد الخليجي لكرة القدم، صوّت بالاجماع على اقامة بطولة كأس الخليج بنسختها 25 في مدينة البصرة جنوبي العراق.

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