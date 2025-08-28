خلية الإعلام الأمني العراقي ترد على السفارة الأمريكية: لا وجود لمخاوف أمنية

شفق نيوز- بغداد

ردت خلية الإعلام الأمني في العراق، يوم الخميس، على تدوينة للسفارة الأمريكية لدى بغداد التي أعربت فيها عن "قلقها" من تمدد تنظيمي "داعش والقاعدة" في المنطقة، مؤكدة أن الأوضاع الأمنية في البلاد لا تدعو إلى القلق.

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، لوكالة لشفق نيوز، إن تنظيم داعش الإرهابي يحاول إثبات وجوده في مختلف دول العالم، إلا أنه "بوضعه الحالي في العراق غير قادر على تنفيذ عمليات أو مواجهة القوات الأمنية أو استهداف المنشآت والمؤسسات الحكومية".

وأضاف أن هناك تنسيقاً استخبارياً وأمنياً مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، مبيناً أن العمليات الأمنية والاستخباراتية ضد الإرهاب لم تتوقف ولا تزال مستمرة.

وأشار معن إلى أن الحدود العراقية مؤمّنة بشكل كامل، لاسيما الشريط الحدودي مع سوريا، حيث توجد عدة خطوط دفاعية تتولاها قوات الجيش وحرس الحدود والأجهزة الأمنية الأخرى، مؤكداً أنه "لا توجد أي مشكلة تستدعي القلق الأمني".

وكانت السفارة الأمريكية قد نشرت تدوينة على منصة "إكس" يوم 23 آب الجاري، أعربت فيها عن قلقها من "العمليات المستمرة والتوسعات الإقليمية لتنظيمي داعش والقاعدة"، مؤكدة استمرار واشنطن في إعطاء الأولوية للشركاء مع الحلفاء والجهات الإقليمية في مكافحة الإرهاب.

وأشادت السفارة بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي واصلت الضغط على التنظيمات "الإرهابية" في العراق وسوريا والصومال، الأمر الذي حدّ من أنشطة داعش، بحسب البيان.

ويأتي الموقف الأمريكي بالتزامن مع بدء أولى مراحل انسحاب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من العراق، حيث خرج رتل عسكري أمريكي من قاعدة "عين الأسد" باتجاه سوريا يوم الاثنين الماضي.