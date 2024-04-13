خلت من مسؤول أمني رفيع.. شفق نيوز تكشف نقاطاً وأهدافاً تخص زيارة السوداني لواشنطن

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، تفاصيل وملفات بحث يجريها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال زيارته إلى واشنطن، والتي غادر بغداد صوبها صباح اليوم السبت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الزيارة ‫الزيارة موسعة وتستمر لمدة ‪ 5‬أيام وتشمل ثلاث ولايات (واشنطن‪ ،‬مشيغن،‪ ‬وهيوستن)‬.

وأضاف أن السوداني سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع في مقر البنتاغون، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، وأعضاء في الكونغرس الأمريكي.

كما سيلتقي السوداني بمسؤولي شركات طاقة أميركية، وأبناء الجالية العراقية في ثلاث ولايات التي تشمل الزيارة.

وقال المصدر الحكومي، إن الوفد الذي سيرافق السوداني سيكون متعدد المجالات، بالإضافة إلى وفد نيابي ورجال أعمال.

كما أشار إلى أن الوفد الحكومي المرافق للسوداني، لا يحتوي على مسؤول أمني رفيع، وهو دلالة على توجه ورغبة آلا تقتصر العلاقة بين الجانبين على الجانب الأمني، بل الانتقال إلى تفعيل ملفات الاقتصاد والتنمية والشراكة الحقيقية

ولفت إلى أن الزيارة تهدف إلى توسيع أطر التعاون مع الولايات المتحدة، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية، كما يهدف السوداني إلى تفعيل بنود في الاتفاق الاستراتيجي تخص سبعة قطاعات.

وأضاف أن حكومة السوداني ترى في الولايات المتحدة شريك استراتيجي وتريد علاقة متنامية وموسعة، كما سيبحث الوفد مشروع طريق التنمية الاستراتيجي وقدرة العراق على ربط الخليج بأوروبا، ومشاريع الغاز الاستراتيجية.

وبحسب المصدر، فإن الزيارة ستبحث الحوار الجاري بخصوص مهمة التحالف الدولي في العراق، حيث يعتقد الطرفان ان الوقت قد حان للانتقال بالعلاقة من الجانب الأمني الى علاقات ثنائية تشمل ‫بلدان التحالف الدولي في مناحي متعددة‪.‬‬

وقال إنه‫ منذ مجيء حكومة السوداني، وكان الهدوء والاستقرار هو السائد، كما لم يكن هناك أي استهداف للبعثات الدبلوماسي أو القوات العسكرية، لكن أحداث 7 أكتوبر (الحرب في غزة)، أعادت المنطقة بشكل عام الى معادلة التصعيد، ومع ذلك نجحت حكومة السوداني بضبط الأمور، بحسب المصدر الحكومي.