إخلاء سبيل النائب مصطفى سند بكفالة بعد مثوله طوعاً أمام القضاء العراقي

قرر القضاء العراقي، اليوم الخميس، إخلاء سبيل النائب مصطفى سند بكفالة بعد مثوله في قضية المشاجرة مع زميله بهاء الأعرجي التي اندلعت تحت قبة البرلمان في احدى جلساته.

وأكد سند في منشور له، مثوله طوعاً أمام محكمة التحقيق، بشكوى النائب الأعرجي وفق المادة 413 من قانون العقوبات العراقي، مبيناً أنه تنازل عن حصانته النيابية كون مجلس النواب لم يذهب باتجاه رفع الحصانة عنه لاعتبارات "الصلح والتراضي" الذي سعى إليه رئيس مجلس النواب والنائب الأول وقادة الكتل منذ شهر، و الذي رفضه المشتكي برغبةً مِنه أو رغبة بعض أعضاء ائتلاف "الإعمار والتنمية" وزعيمه (رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني)، فهذا شأن يخصهم ولهم الحق بذلك.

وأوضح النائب سند أنه قدّم أدلة وشهود على قيام المُشتكي (النائب الأعرجي) "بالإساءة لفظاً" عليه في إحدى المحطات التلفزيونية الفضائية بوقت سابق، مع تكرار ذلك أيضاً في نفس الجلسة (التي شهدت المشاجرة بينهما)، مشدداً على على احتفاظه بحق تقديم شكوى تجاه "أي إساءة".