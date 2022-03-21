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خلال 72 ساعة.. وفد "إطاري" برئاسة العامري في ضيافة الصدر بهدف حسم منصب "الرئيسين"

Category: سیاسة

Date: 2022-03-21T08:28:22+0000
خلال 72 ساعة.. وفد "إطاري" برئاسة العامري في ضيافة الصدر بهدف حسم منصب "الرئيسين"

شفق نيوز/ كشف مصدر في الإطار التنسيقي الشيعي، يوم الإثنين، عن عزم وفد من الإطار زيارة النجف ولقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال 72 ساعة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "وفداً من الإطار التنسيقي برئاسة رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيتوجه خلال 72 ساعة المقبلة إلى النجف للقاء مقتدى الصدر".

ولفت الى أن "الوفد سيناقش مع الصدر واقع جلسة السبت المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف شخصية متفق عليها داخل البيت الشيعي لتشكيل الحكومة المقبلة".

وكان مصدر سياسي مطلع، أبلغ وكالة شفق نيوز امس الاحد، أن "التحالفات السياسية البارزة والمتحكمة بانسيابية المشهد السياسي وتحديد مساحات نفوذها ستعقد غدا اجتماعات تداولية منفردة للوصول الى حلول واقعية ترسم خارطة تحدد مسارات الخروج من الأزمة الحالية وبما يحفظ بكل مكون ثقله السياسي واستحقاقه الانتخابي".

وأضاف المصدر، أن "تحالف السيادة عقد مساء اليوم اجتماعا تداوليا حول مستجدات المشهد السياسي، إلى جانب مناقشة بعض مقترحات للحلول الممكن اعتمادها للتقريب بين الفرقاء".

وبحسب المصدر، يرجح أن يعقد الإطار التنسيقي اجتماعه التشاوري يوم غد بحضور جميع قياداته، للوصول إلى حلول وسطية ترضي الطرف الآخر (التيار الصدري)، أي اختيار صيغة توافقية للنقاط الخمس الخلافية وحل عقدة التشظي في البيت الشيعي".

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