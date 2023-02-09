خلال 30 دقيقة.. البرلمان العراقي يناقش 9 قوانين

شفق نيوز/ في سابقة تعد "تاريخية"، أنهى البرلمان العراقي، مناقشة تسعة قوانين خلال 30 دقيقة فقط من جلسته التي عقدت اليوم الخميس.

وافتتح نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم، أعمال الجلسة رقم (5) من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول.

وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لمشروع قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، كما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة .

وأنهى مجلس النواب ايضا القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والبروتوكول الملحق بها، وأنهى أيضاً القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حوادث مسببة التلوث الزيتي لعام 1969 والبروتوكول المتعلق بالتدخل في أعالي البحار في حالات التلوث بمواد غير الزيت لعام 1973 .

وكذلك أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التركية، كما أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق البروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل لاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

وأكمل مجلس النواب كذلك القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية إنشاء البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية لعام 1990 ، وكذلك القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال النقل البحري .

وبحسب الدائرة الاعلامية للمجلس، فقد أنهى كذلك القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل على رأس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية ليرفع جلسته التي استمرت 30 دقيقة فقط.