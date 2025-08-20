خلال 3 أيام.. مفوضية الانتخابات تسمح باستبدال المرشحين المستبعدين

شفق نيوز- بغداد

قررت مفوضية الانتخابات، يوم الأربعاء، السماح للقوائم الانتخابية، باستبدال المرشحين المستبعدين من الانتخابات، خلال مدة 3 أيام.

وبحسب كتاب صادر عن المفوضية، وورد لوكالة شفق نيوز، فإن مجلس المفوضية، قرر السماح للقوائم الانتخابية باستبدال المرشحين المبعدين عن الانتخابات لمختلف الأسباب.

وامهل القرار القوائم الانتخابية، مدة 3 أيام لتقديم البدلاء، على أن يتوقف الاستبدال بعد 3 أيلول سبتمبر المقبل، في حال وجود استبعاد بذلك الوقت، وذلك لأسباب فنية".

واستبعدت مفوضية الانتخابات، أكثر من 500 مرشح، خلال الأيام الماضية، لاسباب مختلفة من بينها حسن السيرة والسلوك والشمول باجراءات المساءلة والعدالة، ووجود قيود جنائية وتهم فساد مالي وإداري، فضلا عن عدم تقديم المرشحين لكافة الاوراق اللازمة للترشيح من بنيها الشهادة الدراسية.

وكان الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب احمد الجبوري "ابو مازن"، أعلن يوم أمس الثلاثاء، عن استبعاده من المشاركة في الانتخابات، كما اعلن ترشيح نجله "مازن" ليكون بدلاً عنه.

وقال الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تمَّ استبعادي من خوض الانتخابات، ولكن هيهات أن تنكسر الإرادة"، مؤكدا ان "المرشح البديل هو (مازن احمد عبد الله)".

واضاف أن "مازن سيكون مُمثلاً للحزب تحت قبة البرلمان"، مبيناً في ذات الوقت بأنه (ابو مازن ) سيبقى لخدمة المشروع والهوية".

وأكد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، أن مفوضية الانتخابات تتسلم بشكل شبه يومي، العديد من قوائم من جهات التحقق، وعلى أساسها تصدر قرارها باستبعاد المرشحين.