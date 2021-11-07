خلال 24 ساعة.. الحكيم يتحرك لعقد اجتماع للرئاسات الثلاث والقوى السياسية

شفق نيوز/ كشف تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، الاحد، عن تحرك الأخير لعقد اجتماع للرئاسات الثلاث والقوى السياسية لبحث نتائج الانتخابات التشريعية والاعتداء على منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما أكد إن الاجتماع قد يكون خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقال القيادي في التيار رحيم العبودي لـوكالة شفق نيوز، إن "هناك تحركا لرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم لعقد حوار وطني سيجمع الرئاسات الثلاث وكل من رئيس الجمهورية (المنتهية ولايته) برهم صالح ورئيس الوزراء (المنتهية ولايته) مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان وبحضور قادة القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية".

وأضاف إن "حادثة الاعتداء على رئيس الوزراء لا تخص أحدا وإنما تخص الواقع السياسي ولها ابعاد قد تطيح بالعملية السياسية والديمقراطية بالعراق، وبالتالي يجب إن يكون حوار موحد بمشاركة الجميع".

وبين العبودي، إن "الحوار قد يكون خلال 24 أو 48 ساعة المقبلة، لأن الوضع السياسي لا يتحمل وخطر جدا"، مشيرا إلى إن "هناك أيادٍ تحاول العبث بالواقع السياسي والأمني بالبلاد وخلط الاوراق وسحب العراق إلى الهاوية".

وأوضح القيادي في تيار الحكمة، إن "الاجتماع سيناقش التداعيات التي رافقت نتائج الانتخابات وردود الأفعال والاعتداء على منزل رئيس الوزراء، وسط تساؤلات عن وجود مجموعة ارهابية تقف وراء عملية الاعتداء وعدم عمل منظومة سيرام للسفارة الأمريكية، وهل العملية تمت بطائرة مسيرة أو قصف بالصواريخ".

ونجى فجر اليوم رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال بطائرات مسيرة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء.