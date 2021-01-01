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خلال مراسم خاصة في إيران.. قاآني: اغتيال سليماني فتح الباب أمام أبناء الامة للانتقام

Category: سیاسة

Date: 2021-01-01T06:57:32+0000
خلال مراسم خاصة في إيران.. قاآني: اغتيال سليماني فتح الباب أمام أبناء الامة للانتقام

شفق نيوز/ بدأت صباح اليوم الجمعة في طهران مراسم إحياء الذكرى الأولى لإغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني وقائد قوات الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

وقالت قناة العالم الإيرانية، إن قيادات ووفودا من العراق وسورية تحضر المراسم.

وقال قائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني في كلمة له إن "الشهيدين سليماني والمهندس ورفاقهما كان كل منهم قائد من قادة جبهة المقاومة".

واضاف "سليماني كان رجل الميدان ورجل المقاومة وقد بدأ المقاومة من نفسه، مضيفا أنه كان بطل الشعب الايراني والامة الاسلامية".

وقال العميد قاآني "صمود لبنان والتحرير في سورية وثبات المجاهدين في العراق تحقق كله بجهود الشهيد سليماني، فهو كان يسير تحت ظل قائد الثورة".

كما قال "شخص معتوه مدعوم من الصهاينة وال سعود ارتكب جريمة شنيعة تمثلت باغتيال سليماني، مضيفا أن "هذه الجريمة فتحت الباب أمام أبناء الامة للانتقام".

 

 

 

 

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