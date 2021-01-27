خلال لقائه وفد كوردستان.. الكعبي يدعو لإبعاد الموازنة عن السياسة

شفق نيوز/ دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، يوم الاربعاء، إلى ضرورة إبعاد ساحة الصراع والخلاف السياسي عن جميع النقاشات الجارية بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية 2021.

وذكر بيان لمكتب الكعبي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الكعبي استقبل في مكتبه بحضور نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد ، وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قباد طالباني، ، حيث جرى عقد اجتماع موسع لبحث مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ومناقشة سبل ايجاد رؤية مشتركة بشأن النقاط الخلافية في قانون الموازنة".

واشار الكعبي الى "اهمية استمرار عقد الجلسات والمشاورات بين وفد الاقليم واللجنة المالية النيابية ومختلف القوى السياسية بما يخص قانون الموازنة بعيدا عن الخلافات وبما يضمن اخراجها بشكل " عادل ومنصف " لكل ابناء الشعب العراقي"، مؤكدا ان "الموازنة تمس قوت الشعب وعلينـا ان نكون مؤتمنين لضمان عدالة توزيع التخصيصات المالية لكافة مدن البلاد".

ولفت إلى أن "اعضاء مجلس النواب جادون بوجوب تنظيم العلاقة المالية بين بغداد واقليم كردستان وإيجاد حلول جذرية لازالة الاشكالات القائمة بخصوص الموازنة".

بدوره اوضح نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد ان "رئاسة المجلس مع اللجنة المالية المعنية عازمتان على إزالة المشاكل الفنية والمعوقات التي تواجه قانون الموازنة الإتحادية لعام2021 وإقرارها كموازنة واقعية وعادلة ومنصفة تلبي حاجات المواطنين في جميع المحافظات وأقليم كوردستان، مؤكدا حرص المجلس على تخفيض النفقات بما يتناسب مع حجم الواردات لتقليل العجز المالي داخل الموازنة.

من جانبه ابدى الوفد برئاسة طالباني، حرصه الكامل لتزويد مجلس النواب العراقي واللجنة المالية بكافة البيانات والتفاصيل المالية والجداول الحسابية المتعلقة بالواردات النفطية وغير النفطية للاقليم بما يخدم مصالح جميع اطياف الشعب العراقي والتوصل الى حل دائم وجذري لجميع الخلافات القائمة".