خلال لقائه ممثلي المحاضرين التربويين.. المندلاوي: نسعى لحل جذري لتثبيتكم

شفق نيوز / أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاربعاء، السعي لتثبيت المحاضرين على الملاك الدائم، فيما وجه بعقد اجتماع موسع مع وزارات التربية والمالية ومجلس الخدمة الاتحادي لإيجاد حل جذري لهذه الشريحة.

وقال المكتب الاعلامي للمندولاي في بيان، إن " النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي, استقبل, اليوم، ممثلين عن شريحة المحاضرين التربويين من جميع محافظات العراق , بحضور عدد من السادة النواب".

واستمع النائب الأول، وفق البيان، "لمطالب المحاضرين المتعلقة بمفاتحة وزارتي التربية والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتثبيت المحاضرين والإداريين المتعاقدين وفق قرار ( 315 ) على الملاك الدائم , حيث وعد المندلاوي بإحالة جميع هذه المطالب إلى رئاسة مجلس الوزراء والنظر فيها بشكل عاجل".

وأوضح المندلاوي أن "أعضاء مجلس النواب يولون موضوع المحاضرين والإداريين أهمية بالغة ؛ كونهم شريحة ضّحت لسنوات طويلة وقدّمت خدمة مجانية لتعليم طلبتنا في المدارس في ظروف صعبة , وأقل ما يمكن أن نقدمه لهم هو إيجاد حل جذري لمشكلة تثبيتهم على الملاك حسب القوانين النافذة".

وأوعز النائب الأول بـ"عقد اجتماعات موسعة بين وزارتي المالية والتربية ومجلس الخدمة الاتحادي مع اللجان النيابية المعنية لحسم الأمر".

واتسعت رقعة الإحتجاجات لشريحة المحاضرين بالمجان، للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية، بعد إسقاط ذلك المطلب من مشروع قانون الموازنة الذي صوت عليه البرلمان العراقي.

وتقدر أعداد المحاضرين بالمجان، نحو 350 ألفاً، موزعين على مختلف المحافظات العراقية، وهم في الغالب معلمون ومدرسون يقدمون مواد علمية لطلبة المدارس على مختلف المراحل، ليحصلون على الأجر عن كل درس قدموه، أو لا يحصلون في أحيان أخرى.