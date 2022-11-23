خلال لقائه رئيس هيئة الاستثمار.. المندلاوي: أكملوا مشروع بسماية وعالجوا المشاكل مع هانوا

شفق نيوز / دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، هيئة الاستثمار الى اكمال مشروع مدينة بسماية السكنية وحل مشكلاتها مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع.

وقال المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي دعا هيئة الاستثمار إلى إعادة النظر بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة، ومتابعة الشركات العاملة في العراق وسحب رخصة غير الرصينة منها".

وأضاف البيان "جاء ذلك خلال استقبال المندلاوي بمكتبه، اليوم، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة (سالار محمد امين) والوفد المرافق له ، بحضور عدد من السادة النواب اعضاء لجنة الاستثمار النيابية، لبحث المعوقات التي تواجه العملية الاستثمارية وفرص تنميتها بما يسهم بخلق بيئة جاذبة للمستثمرين".

وشدد المندلاوي على "ضرورة الاسراع في معالجة الإشكالات مع شركة (هانوا) الكورية واستعادة العمل بمشروع مدينة (بسماية) السكني"، مؤكداً "امتلاك العراق كافة مقومات إنجاح الاستثمار وفي مختلف القطاعات يضاف لها تحسن الأمن وتوافر الامكانات والخبرات العلمية حيث يمكن استغلال هذه المرتكزات لتحقيق تنمية مستدامة غير مسبوقة في بلدنا.

وكانت هيئة الاستثمار العراقية قد أبدت في وقت سابق، استغرابها ممّا صدر من شركة "هانوا" الكورية الجنوبية، من تصريحات حول مشروع "بسماية" السكني في العاصمة بغداد، فيما لخصت آليات عمل المشروع الذي ما يزال قيد الإنجاز، بثمان نقاط.

وتوقف العمل بمشروع بسماية السكني والذي تشرف عليه هيئة الاستثمار الوطنية بعد خلافات مع الشركة المنفذة للمشروع (هانوا) الكورية.

فيما يلجأ الأهالي الى التظاهر باستمرار واخرها في 15 تشرين الأول 2022 احتجاجا على سوء الخدمات المقدمة من شركة الجباية والصيانة (عراقنا)، والمطالبة بعودة الشركة الكورية للعمل مجددا في المشروع، واستبدال مكتب الهيئة الموجود داخل المدينة بسبب اتهامات بعدم المتابعة المستمرة لمطالبهم.