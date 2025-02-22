خلال لقائه رئيس الاقليم.. السوداني يدعو للإسراع في استئناف إنتاج وتصدير نفط كوردستان

شفق نيوز/ شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال لقائه اليوم السبت رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، على ضرورة الإسراع في استئناف إنتاج وتصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان.

وقال مكتب السوداني الاعلامي في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، رئيس إقليم كوردستان نيجرفان بارزاني، حيث جرى التباحث في أهم الملفات والمواضيع على المستوى الوطني، ومتابعة سير تنفيذ البرنامج الحكومي على مختلف القطاعات والمجالات.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية المضي في تنفيذ الاتفاقات المشتركة، خصوصاً في ضوء تمرير مجلس النواب التعديل الأخير على قانون الموازنة الاتحادية العامة، وبما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز الاقتصاد العراقي وتلبية متطلبات أبناء شعبنا، مشدداً على ضرورة الإسراع بمباشرة الشركات النفطية في إقليم كوردستان العراق لاستئناف إنتاج النفط، وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان التركي.

من جانبه، أكد الرئيس بارزاني، استمرار التواصل والتعاون مع الحكومة الاتحادية من أجل التنسيق العالي في جميع النواحي الخدمية والاقتصادية، في إطار التنمية وتقديم الخدمات وترسيخ الاستقرار.

واليوم، نفت الحكومة العراقية، تقارير إعلامية "زعمت" أن الولايات المتحدة هددت بفرض عقوبات على العراق إذا لم تُستأنف صادرات النفط من إقليم كوردستان.

ونشرت وكالة "رويترز"، يوم أمس الجمعة، تقريرا أفاد بوجود ضغوط أمريكية تمارسها إدارة الرئيس دونالد ترامب، على الحكومة العراقية، من أجل الإسراع باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط جيهان التركي، أو مواجهة عقوبات اقتصادية كما يجري مع إيران.

ونقلت رويترز، عن 8 مصادر في بغداد وواشنطن وأربيل، لديها معرفة مباشرة بهذه المسألة، قولها إن "الضغط المتزايد من الإدارة الأمريكية الجديدة كان محركاً رئيسياً وراء إعلان وزير النفط العراقي يوم الاثنين الماضي، أن الصادرات من الإقليم ستستأنف الأسبوع المقبل".