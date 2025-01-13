خلال لقائه المشهداني.. نيجيرفان بارزاني يدعو لتعديل الموازنة وضمان مستحقات كوردستان

شفق نيوز/ دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، خلال لقائه رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، إلى تعديل قانون الموازنة بصورة تضمن حقوق ومستحقات إقليم كوردستان.

وذكر بيان عن رئاسة الاقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، وفي إطار برنامج زيارته إلى بغداد، اجتمع صباح اليوم، مع محمود المشهداني، رئيس مجلس النواب العراقي".

وناقش الجانبان، بحسب البيان، "علاقات إقليم كوردستان مع السلطات الاتحادية مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون لحل المشاكل العالقة وفقاً للدستور العراقي".

كما اتفق الجانبان، على "ضرورة تعزيز التعاون المشترك بشكل يساعد في ضمان الاستقرار والتنمية في البلاد".

وأشار الرئيس بارزاني، إلى "أهمية دور مجلس النواب في تعزيز الحوار الوطني وضمان العدالة والمساواة لجميع مكونات العراق وحل مشاكل البلاد، خاصة مشاكل أربيل – بغداد".

وفي نفس السياق، دعا الرئيس بارزاني، رئيس مجلس النواب إلى "ممارسة دوره في تعديل قانون الموازنة الاتحادية للعام 2025 بالصورة التي تحقق العدالة في ضمان حقوق ومستحقات إقليم كوردستان المالية، خاصة ملف تأمين رواتب موظفي إقليم كوردستان، أسوة بسائر العراق".

وفي محور آخر من الاجتماع، وبحسب البيان، ناقش الجانبان "تطورات الوضع في المنطقة والتغيرات التي حدثت في سوريا وأكدا على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف لمواجهة التحديات".

وفي وقت سابق من اليوم، اكد رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، تعزيز التعاون لمواجهة "التحديات الوطنية".