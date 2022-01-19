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خلال لقائه الكاظمي.. الحكيم يدعو الى تشكيل حكومة "متوازنة"

Category: سیاسة

Date: 2022-01-19T15:07:20+0000
خلال لقائه الكاظمي.. الحكيم يدعو الى تشكيل حكومة "متوازنة"

شفق نيوز/ دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الأربعاء، الى تشكيل حكومة متوازنة ضمن التوقيتات الدستورية.

وقال الحكيم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إستقبلنا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي واستعرضنا مستجدات الوضع السياسي والواقع الأمني والخدمي في البلاد، حيث دعونا إلى تشكيل حكومة متوازنة ضمن التوقيتات الدستورية وأهمية أن تنهض الحكومة القادمة بمهامها في توفير الخدمات وفرص العمل والكثير من التحديات والأولويات".

وأضاف، "كما ناقشنا مستجدات الواقع الصحي بعد الموجة الرابعة التي ضربت البلاد وحثثنا ودولته المؤسسات المعنية على تحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بالتوعية واللقاحات".

وتابع الحكيم، "أمنيا تم التأكيد على تفعيل الجهد الإستخباري أكثر من ذي قبل وإدامة العمليات الإستباقية، ودعونا إلى مراعاة مصالح المواطنين عند اتخاذ القرارات والمواقف".

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