خلال لقائهما الصفدي.. رشيد والسوداني يشددان على تطوير العلاقات مع الأردن

شفق نيوز/ بحث كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية العراقيين، يوم الخميس، مع رئيس البرلمان الأردني، تحديات المنطقة وضرورة ترسيخ الأمن وإنهاء الصراعات فيها، فضلا عن تطوير العلاقات بين البلدين.

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، استقبل رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، وخلال اللاقاء جرى التشديد على ضرورة إنهاء الصراعات والتوترات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والعمل من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، مؤكدا موقف العراق الداعم للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة".

وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية أشاد بانعقاد الجلسة العامة للبرلمان العربي في بغداد، مؤكدا أن هذه البادرة تأتي تجسيدا للأواصر المتينة التي تربط العراق بأشقائه، كما انها تعكس حرص العراق على دعم مسيرة العمل المشترك".

وفي ذات السياق، استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الصفدي، وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات، ولاسيما في مجالات التعاون البرلماني والاقتصادي ودفع العلاقات إلى آفاق أوسع تخدم المصالح المشتركة، وفقا للبيان الرسمي.

وأضاف "جرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين الأردن والعراق لمواجهة التحديات التي تفرضها ظروف المنطقة، وضرورة تنسيق الجهود الدولية من أجل إيقاف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والجرائم الوحشية التي تُرتكب بحقّ أبناء شعبنا الفلسطيني، وكذلك تعزيز الجهود من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".