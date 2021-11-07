خلال ساعات.. محاولة اغتيال الكاظمي "مُدانة" ثلاث مرات من قطر

شفق نيوز / تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، مساء الأحد، مكالمة هاتفية من ثالث مسؤول قطري "رفيع" للإطمئنان على صحته، وإدانة تعرضه لمحاولة اغتيال "فاشلة" بعد استهداف منزله بثلاث طائرات مسيرة "مفخخة".

وذكر مكتب الكاظمي الإعلامي، أن "رئيس الوزراء، وزير الداخلية في دولة قطر خالد بن خليفة آل ثاني، أكد خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس مجلس الوزراء العراقي، إدانته لحادث الاعتداء الجبان عليه".

وفي وقت سابق من اليوم، تلقى الكاظمي، اتصالاً هاتفياً أمير قطر تميم آل ثاني، أكد الأخير تضامن بلاده مع شعب وحكومة العراق.

وقبل ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، محاولة اغتيال الكاظمي عملا "إرهابياً" يستهدف الدولة العراقية، وشددت على ضرورة ملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة.

وأعربت العديد من الدول والجهات الدولية في العالم العربي وخارجه عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاغتيال التي نجا منها الليلة الماضية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة بغداد.

وأعلن الكاظمي، فجر الأحد، خلال كلمة متلفزة نجاته من محاولة اغتيال اثر تعرض منزله الى قصف بطائرات مسيرة، فيما أوضحت السلطات الامنية أنها تمكنت من اسقاط طائرتين من ثلاثة طائرات مسيرة استهدفت منزل رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.