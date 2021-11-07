سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال ساعات.. محاولة اغتيال الكاظمي "مُدانة" ثلاث مرات من قطر

Category: سیاسة

Date: 2021-11-07T18:58:22+0000
خلال ساعات.. محاولة اغتيال الكاظمي "مُدانة" ثلاث مرات من قطر

شفق نيوز / تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، مساء الأحد، مكالمة هاتفية من ثالث مسؤول قطري "رفيع" للإطمئنان على صحته، وإدانة تعرضه لمحاولة اغتيال "فاشلة" بعد استهداف منزله بثلاث طائرات مسيرة "مفخخة".

وذكر مكتب الكاظمي الإعلامي، أن "رئيس الوزراء، وزير الداخلية في دولة قطر خالد بن خليفة آل ثاني، أكد خلال مكالمة هاتفية أجراها مع رئيس مجلس الوزراء العراقي، إدانته لحادث الاعتداء الجبان عليه".

وفي وقت سابق من اليوم، تلقى الكاظمي، اتصالاً هاتفياً أمير قطر تميم آل ثاني، أكد الأخير تضامن بلاده مع شعب وحكومة العراق.

وقبل ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، محاولة اغتيال الكاظمي عملا "إرهابياً" يستهدف الدولة العراقية، وشددت على ضرورة ملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة.

وأعربت العديد من الدول والجهات الدولية في العالم العربي وخارجه عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاغتيال التي نجا منها الليلة الماضية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة بغداد.

وأعلن الكاظمي، فجر الأحد، خلال كلمة متلفزة نجاته من محاولة اغتيال اثر تعرض منزله الى قصف بطائرات مسيرة، فيما أوضحت السلطات الامنية أنها تمكنت من اسقاط طائرتين من ثلاثة طائرات مسيرة استهدفت منزل رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

related

امير قطر وولي عهد ابو ظبي يهاتفان الكاظمي

Date: 2021-11-07 15:42:19
امير قطر وولي عهد ابو ظبي يهاتفان الكاظمي

الخارجية الأمريكية تدين "الاعتداء الإرهابي" على مقر إقامة الكاظمي: عمل موجه إلى قلب الدولة العراقية

Date: 2021-11-07 02:32:23
الخارجية الأمريكية تدين "الاعتداء الإرهابي" على مقر إقامة الكاظمي: عمل موجه إلى قلب الدولة العراقية

الصدر يطمئن على صحة الكاظمي "حفاظاً على هيبة الدولة"

Date: 2021-11-07 10:04:04
الصدر يطمئن على صحة الكاظمي "حفاظاً على هيبة الدولة"

بمناسبة العيد.. "أصدقاء وأشقاء" العراق يتمنون إزدهاره وتقدمه

Date: 2021-05-14 12:07:41
بمناسبة العيد.. "أصدقاء وأشقاء" العراق يتمنون إزدهاره وتقدمه

الكاظمي يؤشر من الإمارات سبب تأخر الخدمات ويعلن اتخاذ "إجراءات جريئة"

Date: 2021-04-04 13:49:13
الكاظمي يؤشر من الإمارات سبب تأخر الخدمات ويعلن اتخاذ "إجراءات جريئة"

الكاظمي يعزي بوفاة "بابا الشيخ " ويصفه برجل السلام والثبات في الأوقات العصيبة

Date: 2020-10-01 19:41:46
الكاظمي يعزي بوفاة "بابا الشيخ " ويصفه برجل السلام والثبات في الأوقات العصيبة

الخارجية النيابية: قمة بغداد ستناقش الاعتداء التركي على الاراضي العراقية

Date: 2021-08-12 11:47:15
الخارجية النيابية: قمة بغداد ستناقش الاعتداء التركي على الاراضي العراقية

البيت البيض: ترامب شجع الكاظمي على اجراء الانتخابات المبكرة في العراق

Date: 2020-05-12 08:14:07
البيت البيض: ترامب شجع الكاظمي على اجراء الانتخابات المبكرة في العراق