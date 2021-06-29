خلال ساعات.. الكاظمي يبدأ جولة أوروبية

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي مطلع بأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيغادر بغداد في وقت لاحق الثلاثاء متوجهاً إلى أوروبا لإجراء جولة رسمية تشمل عدداً من الدول.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي سيبدأ جولة خارجية رسمية في وقت لاحق اليوم بزيارة عدد من الدول الأوروبية.

وأضاف المصدر أن الكاظمي سيصل خلال الساعات المقبلة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في أولى محطاته بالجولة الأوروبية.

ولم تتوفر مزيد من التفاصيل على الفور بشأن المحطات الأخرى لجولة الكاظمي.

وكان الكاظمي قد أجرى أول جولة أوروبية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي وشملت دول فرنسا وبريطانيا وألمانيا.