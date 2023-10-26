خلال تمرين (المطرقة الحديدية).. السوداني يتحرك لتطوير وتسليح الجيش العراقي ويوجه بأخذ الحيطة

شفق نيوز/ أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، العمل على تطوير تسليح الجيش وباقي الأجهزة الأمنية التي قال إنها لم تحظَ بالتجهيز المطلوب خلال الفترة الماضية.

وحضر السوداني، صباح الخميس، تمرين (المطرقة الحديدية) التعبوي في الهجوم المدبّر، الذي نفذته قيادة القوات البرية/ الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي، بمشاركة طيران الجيش والدفاع الجوي وقيادة القوة الجوية.

وحثّ السوداني على مواصلة التدريب؛ لاستدامة قطعات الجيش العراقي بهذا المستوى العالي من الجهوزية في مواجهة مختلف التحديات.

كما أشار إلى أهمية هذه الفعاليات وإدامتها، مؤكداً ضرورة تحديد البرامج التدريبية، وأن تعمل المفتشيات العسكرية على تقييم فعاليات التدريب التي نريدها أن تُنفذ بطريقة مهنية وعالية المستوى.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة جدية الحكومة في تطوير تسليح الجيش وباقي الأجهزة الأمنية التي لم تحظَ بالتجهيز المطلوب خلال الفترة الماضية، مبيناً العمل بخطوات عملية وفاعلة لتحقيق هذا الهدف، حيث ستكون لكل الصنوف والتشكيلات الأمنية أسلحة متطورة بأحدث ما وصلت إليه التكنلوجيا، وتمّ تشكيل لجان لهذا الغرض، وقريباً ستباشَر التعاقدات مع مناشئ متعددة.

ووجه السوداني القادة الأمنيين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واستمرار ملاحقة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية التي تتحين الفرص لإحداث ثغرة في هذه المنطقة أو تلك.