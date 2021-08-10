خلال تسلمه دعوة حضور "قمة بغداد"... رئيسي: إيران تحمل هاجس حل مشاكل العراق

شفق نيوز/ سلم وزير الخارجيَّة العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، الرئيس الإيرانيّ إبراهيم رئيسي، رسالة الدعوة المُوجهة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور مؤتمر دول الجوار العراقي (قمة بغداد).

وقال حسين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تنظيم "مؤتمر دول الجوار العراقي" يأتي في سياق الإجراءات الهادفة إلى دعم العملية السياسية والنمو الاقتصادي لدى العراق".

واضاف أن "ترسيخ الامن المستديم في المنطقة لن يتحقق من دون مشاركة ايران والعراق"، مؤكدا ان "انعقاد هذا المؤتمر سيوفر ظروف الحوار بين الدول وصولا الى الفهم المشترك على صعيد المنطقة".

من جانبه قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وفقاً للوكالة الايرانية الرسمية، "أرنا"، إن "قرار الحكومة العراقيَّة بتنظيم المؤتمر خطوة مُباركة".

واضاف، أن "ايران، اذ تعتبر الحوار بين دول المنطقة في سياق معالجة قضاياها وتحسين العلاقات فيما بينها، خطوة باتجاه تعزيز الامن والاستقرار الاقليميين، تؤكد بأن تدخل الاجانب في شؤونها سيثير التوتر ويهدد الامن في المنطقة".

وتابع، ان "تظافر الجهود والتعاون بين الدول الاقليمية بعيدا عن التدخل الاجنبي، عنصر اساس لاستمرار الامن والحفاظ على استقرار هذه الدول وتوفير الرخاء لشعوبها".

وقال إن "ايران حملت معها على الدوام هاجس حل مشاكل العراق؛ لانها تعتبر نمو هذا البلد وازدهاره من نموها وازدهارها".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى العاصمة الايرانية طهران، وفق ما أفادت به وزارة الخارجية.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزير الخارجيَّة فؤاد حسين والوفد المُرافق له وصل إلى طهران اليوم، وسيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الإيرانيين.

وأضاف البيان أن الجانبين سيناقشان مواضيع تخص العلاقات الثنائية والوضع الأمني في المنطقة، بالإضافة إلى تسليم الدعوة المُوجهة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لرئيس الإيراني لحضور إجتماع القمة لدول الجوار العراقي.

ويرافق الوزير، بحسب البيان، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رائد جوحي، ورئيس دائرة الدول المجاورة في وزارة الخارجيَّة احسان العوادي.

وتأتي هذه الزيارة ضمن مجموعة جولات اقليمية يقوم بها مبعوثون من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تتضمن دعوات لرؤساء وملوك للمشاركة في قمة بغداد المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري.