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خلال الشهر الحالي.. المحكمة الاتحادية تنظر بقضية اعادة عمل مجالس المحافظات في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-04-08T12:32:46+0000
خلال الشهر الحالي.. المحكمة الاتحادية تنظر بقضية اعادة عمل مجالس المحافظات في العراق

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، اليوم الخميس، عن موعد نظر المحكمة الاتحادية بالطعن المقدم لها بخصوص إيقاف عمل مجالس المحافظات من قبل مجلس النواب العراقي.

وقال المطلبي، لوكالة شفق نيوز؛ ان "خلال الشهر الحالي، ستكون هناك جلسة من قبل المحكمة الاتحادية العليا للنظر بقضية بالطعن المقدم لها بخصوص إيقاف عمل مجالس المحافظات من قبل مجلس النواب العراقي، لكن يبقى الأمر بيد المحكمة فهي من ستقرر هل القرار دستوري من عدمه".

وبين اننا "نعتقد ان القرار سياسي وهو غير دستوري وغير قانوني، لكن يبقى حسم هذا الأمر بيد المحكمة الاتحادية، خصوصاً أن ما يصدر من الاتحادية بهذا الخصوص، هو بات وغير قابل للطعن".

وأقر مجلس النواب العراقي، في 28 تشرين الأول 2019؛ حل مجالس المحافظات، على أن يتولى البرلمان الإشراف والمراقبة على المحافظين لحين إجراء الانتخابات.

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