خلال الساعات المقبلة.. رئيس الجمهورية يجتمع بالقوى الشيعية والسنية والكوردية الرافضة لنتائج الانتخابات

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الثلاثاء، أن اجتماعاً موسعاً يضم رئاسة الجمهورية وزعماء الكتل الشيعية والسنية والكوردية سيعقد خلال الساعات المقبلة للتوصل إلى تفاهمات بشأن ما أفرزته نتائج الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح، سيعقد خلال الساعات المقبلة اجتماعاً مع الاطار التنسيقي (القوى السياسية الشيعية)، اضافة الى القوى السياسية الكوردية والسنية المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن قوى سياسية جددت أمس الأول الأحد، رفضها لنتائج الانتخابات التشريعية في العراق، داعين رئيس الجمهورية إلى التدخل.

وعقدت قوى ما يعرف بالاطار التنسيقي -مكون من القوى الشيعية بخلاف التيار الصدري-، وتحالف "عزم" برئاسة خميس الخنجر، والاتحاد الوطني الكوردستاني، اجتماعاً في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

واتفقت القوى المجتمعة على تأكيد رفضها لنتائج الانتخابات، مطالبة رئيس الجمهورية الى التدخل باعتباره حاميا للدستور لـ"منع اتجاه الاحداث نحو ما هو اخطر".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، حذر الإطار التنسيقي (القوى السياسية الشيعية)، من عدم تنفيذ مطالب المتظاهرين والمعتصمين عند بوابة المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال القيادي في تحالف الفتح، احد ابرز قوى الإطار التنسيقي أبو ميثاق المساري، لوكالة شفق نيوز، ان "مهلة الـ72 ساعة التي منحها المتظاهرين والمعتصمين عند بوابة المنطقة الخضراء لتنفيذ مطالبهم انتهت، ولهذا على المفوضية والجهات المختصة الأخرى تنفيذ المطالب"، مشددا على ان "عدم تنفيذها سيدفع المتظاهرين الى تصعيد الاحتجاج حتى تحقيق المطالب".

وكان مصدر مطلع ابلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بعقد اجتماع لتنسيقية المتظاهرين المعتصمين أمام المنطقة الخضراء الرافضين لنتائج الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك نية لدخول المتظاهرين الى المنطقة الخضراء والاعتصام أمام مقر مفوضية الانتخابات.