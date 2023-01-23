خلال استقباله وفدا أمميا.. الرئيس العراقي يؤكد على تنفيذ اتفاق سنجار بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ اكد الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، اليوم الاثنين، على ضرورة تطبيق بنود اتفاقية سنجار والإسراع ببناء المساكن الملائمة وغلق ملف النازحين.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم الإثنين، في قصر بغداد، نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق منسق الشؤون الإنسانية السيد غلام محمد إسحق، ووفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وشدد رشيد على أهمية أن تباشر منظمات الأمم المتحدة بالأعمال التي تقع على عاتقها"، مشيراً إلى "أننا ننتظر المزيد من الجهود والعمل لهذه المنظمات الأممية".

ونوه رشيد الى انه لا يزال دور المنظمة الاممية متواضعا في دعم وتشجيع عودة النازحين إلى مناطقهم، مؤكدا على ضرورة تطبيق بنود اتفاقية سنجار لأهميتها، والإسراع ببناء المساكن الملائمة وغلق ملف النازحين.

وأكد الرئيس أن أولوياتنا تكمن في حسم ملف النازحين، وإرجاعهم إلى مناطقهم السكنية، وتحسين أوضاعهم المعيشية والسكنية المأساوية حيث تدني الخدمات الصحية والغذائية، لافتا الى ان هذا يتطلب جهودا حثيثة وسريعة من كافة المنظمات لتحسين وضعهم.

واعرب رشيد عن استعداد رئاسة الجمهورية للتعاون ودعم عودة النازحين إلى مناطقهم السكنية.