خلال استضافة برلمانية.. العلاق: ارتفاع سعر الدولار سببه بعض التجار المتخوفين من المنصة الالكترونية

شفق نيوز/ اكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، يوم الاربعاء، ان المنصة الالكترونية لبيع الدولار ستسهم بالحد من ارتفاع سعره في السوق الموازي، مشيرا الى ان الارتفاع الحالي سببه تهرب بعض التجار من النظام الإلكتروني واللجوء إلى السوق لشراء الدولار.

وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، لوكالة شفق نيوز، ان لجنته استضافت اليوم محافظ البنك المركزي علي العلاق لمناقشة عدداً من المحاور المهمة أبرزها "ما هي السلبيات والإيجابيات للنظام الإلكتروني الجديد المعتمد من قبل إدارة البنك وما مدى تأثيره على سعر صرف الدولار الموازي والسوق والحياة الاقتصادية".

وبين انه "بحسب كلام محافظ البنك المركزي ان هناك تأثيرات بسيطة إلا أن فيه فوائد إيجابية ستساهم في استقرار سعر الصرف وأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية في السوق".

وتابع "الاستضافة ناقشت ضبط المنافذ والضرائب والكمارك لرفع الايراد المالي للدولة، والحد من تهريب الدولار وعدم تأثيره على التجارة الخارجية".

واشار الحسيني الى ان "محافظ البنك اكد ان المضي بالإجراءات سيساهم في انخفاض سعر صرف الدولار الموازي وضرورة اعتماد السعر الرسمي فقط في التعاملات التجارية".

وبين محافظ البنك، بحسب الحسيني، ان "بعض التجار يحاولون التهوب من النظام الإلكتروني واللجوء إلى السوق لشراء الدولار مما يسبب ذلك في ارتفاع سعر صرف الدولار".

واوضح الحسيني ان "محافظ البنك المركزي اكد ان ما يقارب 25% من التجار اعتمدوا النظام والمنصة الإلكترونية في شراء الدولار، إلا ان البقية بين متحذرين ومتخوفين من الدخول في النظام الإلكتروني، وان النظام الإلكتروني الجديد يحد من تهريب الدولار إلى الخارج ويساهم في استقرار سعر صرف الدولار في السوق".