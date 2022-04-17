خلال اجتماع يعقد غداً.. الإطار يناور "إنقاذ الوطن" بمبادرة جديدة بعد يومين

شفق نيوز / يعقد الإطار التنسيقي الجامع للقوى السياسية الشيعية كافة، باستثناء الكتلة الصدرية التي يتزعمها مقتدى الصدر، غداً الاثنين، اجتماعاً يضم القوى الأخرى المتحالفة معه.

وأبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع سيحمل بين طياته مبادرة سيقدمها المجتمعون من أجل معالجة الانسداد السياسي"، لافتاً إلى أن "المبادرة ستقدم إلى أقطاب التحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن)، خلال اليومين المقبلين".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حدد في 31 من آذار الماضي، مهلة أربعين يومياً على ما يعرف بالثلث المعطل المتكون من الإطار التنسيقي ونواب متحالفين معه، لتشكيل حكومة بمعزل عن الكتلة الصدرية.

موقف الصدر جاء بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة على التوالي في عقد جلسة لانتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد بسبب احتدام الخلاف بين التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة)، والإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية.

من جانبه، رد الإطار التنسيقي، الأسبوع الماضي، على مهلة الصدر، وأشار إلى أنه غير معني مطلقا بتحديد مديات زمنية لن تنتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي وتعطيل مصالح الناس.

وأكد الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، حينها، أنه يسعى بكل جهده للوصول الى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الاخرى بعيدا عن التفرد او الاقصاء وترتكز على عدم جعل المكون الأكبر أصغر المكونات وأضعفها.