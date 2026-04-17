خلال اجتماع دولي حول هرمز.. السوداني يدعو لتفاهم طويل بعد الهدنة

شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، محمد شياع السوداني، مساء الجمعة، على ضرورة ‏التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي ودعم استدامة الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، وتطويرها إلى تفاهم طويل الأجل، عبر الحوار والدبلوماسية.

جاء ذلك ،خلال مشاركة السوداني، عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع دولي حول الملاحة في مضيق هرمز، عقد في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

‏وبحث الاجتماع، بحسب البيان، التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، حيث أكد السوداني، دعم العراق وترحيبه بكلّ الجهود الإقليمية والدولية الساعية الى إعادة الملاحة بالمضيق، وترسيخ بيئة تزدهر فيها فرص التقدّم والتنمية، وتعزز القدرات على مواجهة التحديات، عبر الدبلوماسية البنّاءة والمدعومة، وهي مسألة جوهرية اقتصادية ووجودية بالنسبة للعراق.

‏وشدّد رئيس الوزراء، على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي ودعم استدامة الهدنة، وتطويرها إلى تفاهم طويل الأجل، عبر الحوار والدبلوماسية، في ظلّ الجهود التي تبذلها باكستان، مشيراً إلى مضيّ العراق في مساندة مساعي التسوية الشاملة، بما يُسهم في تعزيز استقرار العالم.