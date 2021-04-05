سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال اجتماع.. ترقب حسم منصب محافظ ذي قار في أية لحظة

Category: سیاسة

Date: 2021-04-05T15:08:33+0000
خلال اجتماع.. ترقب حسم منصب محافظ ذي قار في أية لحظة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الاثنين عن ترقب حسم منصب محافظ ذي قار خلال اجتماع حاسم بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس الاستشاري لدعم محافظة ذي قار يعقد حالياً اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحديد محافظ ذي قار المقبل".

وأضاف أن "الأمر يتجه لتكليف احمد الخفاجي بمهمة منصب المحافظ وعلي الخرساني نائبا أول له".

وكان الكاظمي قد أقال محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي في شباط/فبراير الماضي عقب احتجاجات عنيفة خلفت قتلى وجرحى. وكلف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي بإدارة المحافظة بشكل مؤقت.

related

صور.. محتجون غاضبون يهدمون مقار احزاب سياسية وفصائل جنوبي العراق

Date: 2020-08-22 09:05:38
صور.. محتجون غاضبون يهدمون مقار احزاب سياسية وفصائل جنوبي العراق

رسمياً.. تكليف الأسدي محافظاً لذي قار والتحقيق في أعمال العنف

Date: 2021-02-26 19:35:30
رسمياً.. تكليف الأسدي محافظاً لذي قار والتحقيق في أعمال العنف

تظاهرات في ذي قار ضد تنصيب الاسدي محافظا جديدا .. صور

Date: 2021-02-27 11:54:27
تظاهرات في ذي قار ضد تنصيب الاسدي محافظا جديدا .. صور

هكذا رأى جمال خاشقجي تظاهرات العراق

Date: 2019-10-06 09:51:57
هكذا رأى جمال خاشقجي تظاهرات العراق

وسط اجراءات أمنية مشددة .. تظاهرات جنوبي العراق رافضة للموازنة

Date: 2021-01-29 13:01:27
وسط اجراءات أمنية مشددة .. تظاهرات جنوبي العراق رافضة للموازنة

الاسدي يعفي مسؤولاً محلياً من منصبه

Date: 2021-03-08 11:50:32
الاسدي يعفي مسؤولاً محلياً من منصبه

مطالب معتصمي الناصرية: رفض التفاوض مع الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن أحداث "الجمعة"

Date: 2020-11-30 08:32:06
مطالب معتصمي الناصرية: رفض التفاوض مع الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن أحداث "الجمعة"

أنباء.. إقالة محافظ ذي قار ونائبيه من مناصبهم

Date: 2021-02-26 17:19:11
أنباء.. إقالة محافظ ذي قار ونائبيه من مناصبهم