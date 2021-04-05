خلال اجتماع.. ترقب حسم منصب محافظ ذي قار في أية لحظة

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الاثنين عن ترقب حسم منصب محافظ ذي قار خلال اجتماع حاسم بمشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس الاستشاري لدعم محافظة ذي قار يعقد حالياً اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتحديد محافظ ذي قار المقبل".

وأضاف أن "الأمر يتجه لتكليف احمد الخفاجي بمهمة منصب المحافظ وعلي الخرساني نائبا أول له".

وكان الكاظمي قد أقال محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي في شباط/فبراير الماضي عقب احتجاجات عنيفة خلفت قتلى وجرحى. وكلف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي بإدارة المحافظة بشكل مؤقت.