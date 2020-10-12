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خلال اتصال هاتفي.. الكاظمي ونظيره الهولندي يبحثان 3 ملفات

Category: سیاسة

Date: 2020-10-12T18:26:13+0000
خلال اتصال هاتفي.. الكاظمي ونظيره الهولندي يبحثان 3 ملفات

شفق نيوز/ بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، ونظيره الهولندي مارك روته ملفات الامن والنازحين والمنظمات الدولية.
وذكر بيان لمكتب الكاظمي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي ناقشا مجمل العلاقات العراقية الهولندية، والتعاون بين البلدين في الجانب الأمني وبالأخص ما يتعلق بمكافحة ما تبقى من فلول داعش الإرهابية ضمن إطار التحالف الدولي".
كما "جرى بحث التعاون في ملف النازحين واللاجئين، فضلاً عن عمل المنظمات الدولية داخل العراق".

وافاد مصدر حكومي، الإثنين، بقيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بجولة اوروبية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى.
وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن الجولة ستنطلق يوم 18 من الشهر الجاري، تشمل كل لندن وباريس وبرلين، على رأس وفد حكومي كبير، يتم خلال عقد عدد من الاتفاقيات بمختلف المستويات.

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