خلال اتصال مع بزشكيان.. رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لزيارة إيران

تلقى رئيس الجمهورية نزار ئاميدي، يوم الثلاثاء، دعوة رسمية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لزيارة طهران، خلال اتصال هاتفي بحث العلاقات بين البلدين وتطورات المنطقة.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "ئاميدي، تلقى اليوم الثلاثاء 26 أيّار 2026، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، قدّم خلاله التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

وأعرب الرئيسان، بحسب البيان، عن "تمنياتهما للشعبين المسلمين العراقي والإيراني بالمزيد من التقدم والرفعة والازدهار، وأن يعمّ الأمن والاستقرار والرخاء في البلدين والمنطقة".

كما أكد الجانبان، أهمية وقف الحرب وإنهاء التوترات في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية، وضرورة تغليب لغة التفاهم بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار، مشددين على أهمية وحدة العالم الإسلامي وتعزيز التضامن بين شعوبه.

وأضاف البيان، أن "الاتصال بحث أيضاً العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الجارين، والتأكيد على أهمية تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بما يخدم المصالح المشتركة ويوسع التعاون الثنائي".

ووجّه بزشكيان، دعوة رسمية إلى الرئيس نزار ئاميدي لزيارة إيران، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون المشترك.