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خلال اتصال مع الكاظمي.. بن سلمان يطلق مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

Category: سیاسة

Date: 2021-03-28T21:53:01+0000
خلال اتصال مع الكاظمي.. بن سلمان يطلق مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

شفق نيوز/ بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، مع مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي أهمية رفع كفاءة إنتاج عمليات إنتاج النفط والاستفادة من ريادة المملكة السعودية في ذلك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان مع "الكاظمي"، اليوم الأحد، بحسب وكالة أنباء السعودية.

وجرى خلال الاتصال بحث مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي أعلن عنها ولي العهد والتي تهدف بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 مليار شجرة كأكبر برنامج إعادة تشجير في العالم.

كما جرى استعراض فوائد المشروع للمنطقة والعالم وأهمها مواجهة التحديات البيئية وتحسين جودة الحياة بها، إضافة إلى تحقيق خفض في معدلات الكربون العالمية.

وقد بارك رئيس الوزراء العراقي هذه المبادرة، مؤكداً العمل مع المملكة ودعم بلاده لكل ما يحقق لهذه المبادرة أهدافها.

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