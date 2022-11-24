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خلال اتصال مع السوداني.. بوتين يحذر من وضع سقف لسعر النفط الروسي

Category: سیاسة

Date: 2022-11-24T18:28:46+0000
خلال اتصال مع السوداني.. بوتين يحذر من وضع سقف لسعر النفط الروسي

شفق نيوز/ حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقش بوتين خلالها محاولات الدول الغربية لتحديد سعر النفط الروسي ووضع حد أقصى له، حسبما نقل بيان صادر عن الرئاسة الروسية "الكرملين".

وقال بوتين إن وضع سقف لأسعار النفط الروسي سيكون له "عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية".

وفي السياق، أوضح البيان أن الجانبين قدما تقييما متفائلا للعمل المشترك في إطار تحالف "أوبك +"، مما يجعل من الممكن دعم استقرار سوق النفط العالمي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين أن روسيا "لا تعتزم توريد النفط والغاز للدول التي تدعم فرض سقف لسعر النفط الروسي"، إلا أن قرارا نهائيا في هذا الشأن لم يتخذ.

وتتطلع مجموعة السبع إلى وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرا يتراوح بين 65 و70 دولاراً للبرميل، إلا أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على السعر، ومن المقرر أن تستمر المحادثات بهذا الشأن.

وكانت تقارير إعلامية كشفت، أمس، أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي فشلوا في الاتفاق على إدخال سقف لسعر النفط الروسي، لذلك ستستمر المفاوضات.

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