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خلاف "إطاري" يرجئ حسم بديل "الزاملي" وثلاثة مرشحين يتنافسون على المنصب

Category: سیاسة

Date: 2022-06-23T12:26:55+0000
خلاف "إطاري" يرجئ حسم بديل "الزاملي" وثلاثة مرشحين يتنافسون على المنصب

شفق نيوز / كشف مصدر في مجلس النواب، اليوم الخميس، تقديم كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي طلباً بتأجيل التصويت على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، مشيرا الى "عدم وجود اتفاق" بين قوى الإطار على تسمية بديل للنائب عن التيار الصدري حاكم الزاملي.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز إن "كتلة دولة القانون قدمت، اليوم، طلباً إلى رئاسة البرلمان بتأجيل مسالة التصويت على منصب النائب الأول لرئيس المجلس إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى".

وأضاف المصدر أن "سبب التأجيل يعود لعدم وجود اتفاق على مرشح محدد، ولا يوجد أي اتفاق داخل الإطار التنسيقي على مرشح محدد لمنصب النائب الأول"، مبيناً أن "المرشحين حاليا للمنصب هم كل من: عطوان العطواني ومحمد الصيهود وعدنان فيحان".

ويعمل الاطار التنسيقي الشيعي بشكل خاص على تسمية بديل للنائب الأول لرئيس البرلمان عن التيار الصدري حاكم الزاملي.

وكان مجلس النواب العراقي رفع، اليوم الخميس، جلسته بعد تصويت البدلاء عن الكتلة الصدرية.

وأدى اليمين 64 نائبا من البدلاء من أصل 73، حيث لم يحضر 9 نواب الى الجلسة.

ودعت رئاسة مجلس النواب أمس الأربعاء المرشحين "الخاسرين الأكبر" بدلاء نواب الكتلة الصدرية المستقيلين الى حضور جلسة يوم غد الخميس، فيما بين أن ستة من هؤلاء البدلاء امتنعوا عن الحضور كونهم من مرشحي الكتلة الصدرية.

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