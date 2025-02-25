خلاف داخل مجلس نينوى.. النجيفي يقاطع والحاصود ينفي الاتهامات
شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس محافظة نينوى عبد الله أثيل النجيفي مقاطعته لجلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على "امتناع رئيس المجلس عن استلام طلب استجوابه" المقدم من تحالف نينوى الموحدة، في حين نفى رئيس المجلس أحمد الحاصود، هذا الادعاء بشكل قاطع.
وقال النجيفي في منشور له على فيسبوك تابعته وكالة شفق نيوز، ان "مجلس محافظة نينوى يعاني من خلل كبير في الإدارة وآليات العمل، ما أدى إلى تعطيل دوره وشلّ قدرته على خدمة المحافظة وأهلها".
وأضاف أن "رفض رئيس المجلس استلام طلب الاستجواب ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة تؤكد استمرار الأزمة في إدارة المجلس"، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة باتت واضحة لجميع الأعضاء بغض النظر عن توجهاتهم السياسية.
وتابع النجيفي: "هذا الرفض يعكس حالة من سوء الإدارة، التي هي السبب الرئيسي في ما وصل إليه المجلس من تعطيل في أداء مهامه"، ولفت إلى أن جميع الأعضاء يجمعون على أن "سوء الإدارة" هو العامل المشترك في الأزمة الحالية.
من جانبه أكد رئيس المجلس أحمد الحاصود، لوكالة شفق نيوز، أنه "لا صحة لما ورد على لسان عبد الله النجيفي"، موضحًا أن "المجلس لم يتسلم أي طلب رسمي بشأن الاستجواب حتى الآن".
وقال الحاصود: "نحن ملتزمون بتطبيق القانون والدستور، لكننا لم نتسلم أي طلب رسمي حتى الآن، وإنما سمعنا عنه فقط من خلال وسائل الإعلام".
وأشار إلى أن الإجراءات القانونية المتبعة تتطلب أن يتم تتقديم طلب الاستجواب بشكل رسمي حتى يتم البت فيه وفق السياقات القانونية المتبعة.
وفي تعليق على المقاطعة المستمرة من أعضاء تحالف "نينوى الموحدة" لجلسات المجلس، أكد الحاصود، أن "أعضاء نينوى الموحدة يتحملون مسؤولية المقاطعة المتعمدة للجلسات"، معتبراً أن هذا التصرف "لا يصب في مصلحة المواطن وأهالي المحافظة".
ودعا الحاصود، جميع الأعضاء إلى التعاون والعمل الجاد من أجل المصلحة العامة، مؤكدًا أن تعطيل الجلسات يعوق اتخاذ القرارات التي تمس حياة المواطنين والخدمات العامة في نينوى.
وأكد الحاصود في ختام تصريحه أن المجلس سيواصل عمله ضمن الإطار القانوني وأنه سيبذل كل جهد لضمان سير عمل المجلس بما يخدم مصلحة نينوى وأهلها.
وكان تحالف "نينوى الموحدة" الذي ينتمي إليه النجيفي قد أعلن في وقت سابق عن تقديم طلب لاستجواب رئيس مجلس المحافظة تمهيدًا لإقالته، بعد ثبوت ارتكابه عدة مخالفات قانونية.