خلاف داخل مجلس نينوى.. النجيفي يقاطع والحاصود ينفي الاتهامات

شفق نيوز/ أعلن عضو مجلس محافظة نينوى عبد الله أثيل النجيفي مقاطعته لجلسة المجلس، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على "امتناع رئيس المجلس عن استلام طلب استجوابه" المقدم من تحالف نينوى الموحدة، في حين نفى رئيس المجلس أحمد الحاصود، هذا الادعاء بشكل قاطع.

وقال النجيفي في منشور له على فيسبوك تابعته وكالة شفق نيوز، ان "مجلس محافظة نينوى يعاني من خلل كبير في الإدارة وآليات العمل، ما أدى إلى تعطيل دوره وشلّ قدرته على خدمة المحافظة وأهلها".

وأضاف أن "رفض رئيس المجلس استلام طلب الاستجواب ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة تؤكد استمرار الأزمة في إدارة المجلس"، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة باتت واضحة لجميع الأعضاء بغض النظر عن توجهاتهم السياسية.

وتابع النجيفي: "هذا الرفض يعكس حالة من سوء الإدارة، التي هي السبب الرئيسي في ما وصل إليه المجلس من تعطيل في أداء مهامه"، ولفت إلى أن جميع الأعضاء يجمعون على أن "سوء الإدارة" هو العامل المشترك في الأزمة الحالية.

من جانبه أكد رئيس المجلس أحمد الحاصود، لوكالة شفق نيوز، أنه "لا صحة لما ورد على لسان عبد الله النجيفي"، موضحًا أن "المجلس لم يتسلم أي طلب رسمي بشأن الاستجواب حتى الآن".

وقال الحاصود: "نحن ملتزمون بتطبيق القانون والدستور، لكننا لم نتسلم أي طلب رسمي حتى الآن، وإنما سمعنا عنه فقط من خلال وسائل الإعلام".

وأشار إلى أن الإجراءات القانونية المتبعة تتطلب أن يتم تتقديم طلب الاستجواب بشكل رسمي حتى يتم البت فيه وفق السياقات القانونية المتبعة.

وفي تعليق على المقاطعة المستمرة من أعضاء تحالف "نينوى الموحدة" لجلسات المجلس، أكد الحاصود، أن "أعضاء نينوى الموحدة يتحملون مسؤولية المقاطعة المتعمدة للجلسات"، معتبراً أن هذا التصرف "لا يصب في مصلحة المواطن وأهالي المحافظة".

ودعا الحاصود، جميع الأعضاء إلى التعاون والعمل الجاد من أجل المصلحة العامة، مؤكدًا أن تعطيل الجلسات يعوق اتخاذ القرارات التي تمس حياة المواطنين والخدمات العامة في نينوى.

وأكد الحاصود في ختام تصريحه أن المجلس سيواصل عمله ضمن الإطار القانوني وأنه سيبذل كل جهد لضمان سير عمل المجلس بما يخدم مصلحة نينوى وأهلها.

وكان تحالف "نينوى الموحدة" الذي ينتمي إليه النجيفي قد أعلن في وقت سابق عن تقديم طلب لاستجواب رئيس مجلس المحافظة تمهيدًا لإقالته، بعد ثبوت ارتكابه عدة مخالفات قانونية.