خلاف بشأن عقود الحشد وقروض وزارات يطيح بجلسة الموازنة

شفق نيوز/ انفرط عقد المباحثات الماراثونية التي تجريها الكتل النيابية لحسم التصويت على قانون الموازنة، بعد تفجر خلاف جديد على بنود في القانون.

وأبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، أن اجتماع رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية واللجنة المالية فشل بالتوصل إلى اتفاق نهائي للتصويت على قانون الموازنة، وان جلسة اليوم ستؤجل إلى يوم آخر.

وأضاف أن الخلاف تمحور حالياً على تخصيص أموال 30 الف منتسب من الحشد من المفسوخة عقودهم وإعادتهم إلى الخدمة، بالإضافة إلى فقرة القروض الخارجية لبعض الوزارات منها وزارة الكهرباء.

وفي وقت سابق من اليوم أكدت النائبة ريزان شيخ دلير، يوم الأحد، أن نوايا وصراعات الساسة مع الحكومة تقف عائقا أمام تمرير الموازنة في البرلمان.

ودعت شيخ دلير، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أهمية أن يعرف الشعب العراقي هذه الحقيقة، بالقول إن "حصة الإقليم لا تشكل عائق اأمام تمرير الموازنة، وأن وفد إقليم كوردستان، زار لعشرات المرات بغداد للاتفاق بهذا الشأن".

وأشارت إلى أن "العقبة التي تواجه تمرير الموازنة، هي نوايا الأطراف السياسية وصراعاتهم مع الحكومة".

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد حددت التاسعة من مساء يوم الأحد، موعدا لانعقاد جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة، إلا أن خلافات الكتل السياسية بشأن بعض فقرات القانون حالت دون ذلك.