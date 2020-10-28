خلاف النواب الكورد والتركمان على دوائر كركوك الانتخابية يهدد بإلغاء جلسة اليوم

شفق نيوز/ فشلت اليوم الأربعاء، الكتل الكوردية والتركمانية في مجلس النواب العراقي بالتوصل إلى أتفاق بشأن الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك.

وأبلغ مصدر برلماني وكالة شفق نيوز، أن "الكتل الكوردية والعربية والتركمانية لم تتوصل إلى أي اتفاق بشأن الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك، الامر الذي تسبب في تأخير انعقاد جلسة البرلمان (لحين نشر هذا الخبر)".

وأشار المصدر إلى انه "كان مقرراً أن تعقد الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساء الا ان عدم الاتفاق آخر انعقادها"، لافتا إلى أن "رئاسة البرلمان أبلغت في نواب كركوك في اجتماع اليوم بأن آلية توزيع المقاعد داخل الدوائر الانتخابية في المحافظة يجب أن تضمن تمثيل المكونات بشكل متوازن وتحقيق مطالب الناخبين لإنجاح الانتخابات المقبلة".

وكشف مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم، عن مباحثات مكثفة تجريها الكتل السياسية لاحتواء الخلافات بشأن الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك قبيل عقد جلسة البرلمان في وقت لاحق يوم الأربعاء لتمرير الفقرة.