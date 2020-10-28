سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

خلاف النواب الكورد والتركمان على دوائر كركوك الانتخابية يهدد بإلغاء جلسة اليوم

Category: سیاسة

Date: 2020-10-28T16:55:43+0000
خلاف النواب الكورد والتركمان على دوائر كركوك الانتخابية يهدد بإلغاء جلسة اليوم

شفق نيوز/ فشلت اليوم الأربعاء، الكتل الكوردية والتركمانية في مجلس النواب العراقي بالتوصل إلى أتفاق بشأن الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك.

وأبلغ مصدر برلماني وكالة شفق نيوز، أن "الكتل الكوردية والعربية والتركمانية لم تتوصل إلى أي اتفاق بشأن الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك، الامر الذي تسبب في تأخير انعقاد جلسة البرلمان (لحين نشر هذا الخبر)".

وأشار المصدر إلى انه "كان مقرراً أن تعقد الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساء الا ان عدم الاتفاق آخر انعقادها"، لافتا إلى أن "رئاسة البرلمان أبلغت في نواب كركوك في اجتماع اليوم بأن آلية توزيع المقاعد داخل الدوائر الانتخابية في المحافظة يجب أن تضمن تمثيل المكونات بشكل متوازن وتحقيق مطالب الناخبين لإنجاح الانتخابات المقبلة".

وكشف مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز في وقت سابق من اليوم، عن مباحثات مكثفة تجريها الكتل السياسية لاحتواء الخلافات بشأن الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك قبيل عقد جلسة البرلمان في وقت لاحق يوم الأربعاء لتمرير الفقرة.

related

ائتلاف المالكي يحذر من "تلاعب خطير مبيت" بنتائج الانتخابات المقبلة

Date: 2020-09-07 05:07:33
ائتلاف المالكي يحذر من "تلاعب خطير مبيت" بنتائج الانتخابات المقبلة

برلماني يربط دوائر الانتخابات المتعددة بـ"تقسيم العراق": استعدوا للانقسامات الاجتماعية

Date: 2020-09-28 14:17:37
برلماني يربط دوائر الانتخابات المتعددة بـ"تقسيم العراق": استعدوا للانقسامات الاجتماعية

مفوضية الانتخابات تحدد موعد تسجيل تحالفات اقتراع المحافظات

Date: 2019-09-03 11:09:31
مفوضية الانتخابات تحدد موعد تسجيل تحالفات اقتراع المحافظات

تحذير من صلاح الدين.. الدوائر الانتخابية المتعددة تقسيم جديد للعراق

Date: 2020-09-08 15:30:54
تحذير من صلاح الدين.. الدوائر الانتخابية المتعددة تقسيم جديد للعراق

المفوضية تؤشر "العائقين الرئيسين" أمام الانتخابات المبكرة

Date: 2020-09-30 17:24:24
المفوضية تؤشر "العائقين الرئيسين" أمام الانتخابات المبكرة

الانتخابات العراقية.. رئيس البرلمان يعقب على اعلان الكاظمي

Date: 2020-08-01 06:06:38
الانتخابات العراقية.. رئيس البرلمان يعقب على اعلان الكاظمي

مفوضية الانتخابات تعلن موقفها من بيان السيستاني وتضع خمسة شروط

Date: 2020-09-14 06:25:14
مفوضية الانتخابات تعلن موقفها من بيان السيستاني وتضع خمسة شروط

الفتح يؤشر مشاكل "لوجستية" في صلاح الدين تهدد نجاح الانتخابات

Date: 2020-10-05 09:21:48
الفتح يؤشر مشاكل "لوجستية" في صلاح الدين تهدد نجاح الانتخابات