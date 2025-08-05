خلاف "القوانين" يعصف بجلسة اليوم.. عدد الحاضرين لا يكمل النصاب

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر نيابي في مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، بوجود خلافات بين الكتل السياسية داخل البرلمان حول بعض القوانين المدرجة في جدول أعمال جلسة اليوم، مبيناً أن عدد النواب الحاضرين لم يصل إلى 140 نائباً.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك خلافات واعتراض سياسي على عدد من القوانين الموجودة على جدول أعمال جلسة اليوم، إضافة إلى أن عدد النواب الحاضرين اليوم لم يصل إلى 140 نائبا".

ولفت إلى أن "هناك اعتراض على قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين العراق والسعودية، وأيضاً اعتراض آخر على قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية".

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن الدائرة الإعلامية للبرلمان، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن جدول أعمال الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الرابعة، المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، يتضمن التصويت على عدد من مشاريع القوانين، إلى جانب قراءات أولى وثانية لقوانين أخرى.

ومن بين القوانين المدرجة للتصويت، مقترح تعديل قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020، ومشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين العراق والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، المقدم من لجنة الكهرباء والطاقة.

كما يتضمن الجدول التصويت على مشروع تعديل قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، ومشروع قانون الصحة النفسية، إلى جانب القراءة الأولى لمشروع تعديل قانون ديوان الوقف السني رقم (56) لسنة 2012، ومشروع قانون جرائم الأحداث، بالإضافة إلى مشروع تعديل قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980.

ومن المقرر أن يُجري المجلس كذلك، القراءة الثانية لمشروع قانون كلية طيران الجيش، ومقترح قانون تنظيم حقوق الأقليات، المقدم من لجنة حقوق الإنسان.