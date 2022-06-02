خلافا للسياق.. نائب: التربية أرسلت الأسئلة إلى المديريات قبل أسبوع من موعد الامتحانات

شفق نيوز/ كشفت عضو لجنة التربية النيابية نداء حسن ماضي، يوم الخميس، أن وزارة التربية أرسلت الأسئلة الوزارية قبل أسبوع من موعد امتحانات الصف الثالث المتوسط، في حين أنه يجب إرسالها في يوم الامتحان.

وقالت ماضي لوكالة شفق نيوز، ان "وزارة التربية سلمت الأسئلة الامتحانية إلى مديريات التربية قبل أسبوع من موعد إجراء الإمتحانات، في حين أن السياق المعمول به هو إرسالها في يوم الامتحان الى المراكز الامتحانية".

وأشارت إلى أن "تسريب الأسئلة حدث في إحدى المديريات العامة للتربية"، مضيفة "خروقات تسريب الأسئلة الامتحانية نوهنا اليه سابقاً عندما تم تسريب أسئلة امتحانات الصف السادس الابتدائي لمادتي التربية الإسلامية واللغة العربية، وتم إتخاذ الإجراء اللازم في حينها، ونستغرب اليوم من إعادة تسريب أسئلة امتحانات الثالث المتوسط".

وتابعت ماضي "قيل انه تم تسريب أسئلة امتحان مادة اللغة الانجليزية الا ان وزارة التربية نفت ذلك، لكن اليوم تم تسريب أسئلة مادة الرياضيات في وقت مبكر جدا، ولذلك بادرت الوزارة الى تأجيل الامتحانات حتى اشعار اخر".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة التربية العراقية تأجيل امتحان مادة الرياضيات للصف الثالث المتوسط.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، أن التأجيل جاء "لأسباب فنية طارئة تخص أعمال التقويم والامتحانات".

من جانبه ذكر مصدر مطلع في الوزارة لوكالة شفق نيوز، إن أسباب التأجيل جاءت بسبب ورود خبر بتسريب أسئلة الامتحان، الأمر الذي دعا الوزارة لاتخاذ هذا القرار.

وعلى إثر ذلك اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيها بتشكيل لجنة تحقيقية خاصة لإجراء تحقيق كامل في تسريبات اسئلة الامتحانات الوزارية.

كما ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اجتماعا مع لجنة التربية النيابية للوقوف على ملابسات قضية تكرار تسريب الاسئلة الامتحانية للصف الثالث المتوسط.

وامتنع وزير التربية العراقي علي حميد الدليمي عن التعليق على موضوع تسريب اسئلة الامتحانات للصف الثالث المتوسط اليوم الخميس، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير الاتحادي في اربيل مع وزير التربية بإقليم كوردستان آلان حمه سعيد.