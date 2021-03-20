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خلافان "كبيران" وراء تعطيل تمرير الموازنة أسبوعاً كاملاً

Category: سیاسة

Date: 2021-03-20T16:43:43+0000
خلافان "كبيران" وراء تعطيل تمرير الموازنة أسبوعاً كاملاً

شفق نيوز/ كشف النائب المستقل، اسعد ياسين، اليوم السبت، عن خلافين رئيسيين  وكبيرين تسببا بتعطيل اقرار الموازنة أسبوعاً كاملاً.

وقال ياسين لوكالة شفق نيوز، إن "الخلاف الأول يتمثل بخلاف رئاسة البرلمان مع الوفد الكوردي، وتمثل برغبة الأخير في أن يسلم النفط سنويا وليس شهريا للمركز وهو أمر لم ترغب به الرئاسة، الأمر الذي دعا الكورد إلى مغادرة البرلمان على الفور".

وبين، أن "الخلاف الثاني، تسبب به تحالف الفتح كونه يرغب بحسم أمر المناصب الأمنية بالوكالة كجهازي المخابرات والأمن الوطني وغيرها من المفاصل المهمة داخل الحكومة قبل التصويت على الموازنة".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن مجلس النواب (البرلمان) العراقي، إرجاء التصويت على مشروع قانون موازنة البلاد المالية للعام الجاري إلى الأسبوع المقبل.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة، ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق، تقرر تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الى يوم السبت الموافق 27 آذار 2021 الساعة الواحدة ظهرا".

ومنذ أشهر تجري مباحثات مكثفة بشأن مشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري، إلا أن خلافات لا تزال قائمة بشأنه وخاصة البند المتعلق بحصة إقليم كوردستان.

وترفض قوى سياسية الاتفاق الذي توصلت إليه بغداد وأربيل أواخر العام الماضي بشأن الموازنة، والذي يقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط ونصف الإيرادات المالية الأخرى للحكومة الاتحادية مقابل حصول الإقليم على حصة من الموازنة تقدر بنحو 12.6 في المئة.

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