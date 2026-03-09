خلافات على عضوية اللجان تدفع البرلمان العراقي لإرجاء جلسته

شفق نيوز- بغداد

صوّت مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الاثنين، على لجنة السلوك النيابي وكذلك أعضاء اللجنة القانونية، فيما أرجأ استكمال التصويت على باقي اللجان إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل، في حين أوضحت نائبة عن كتلة دولة القانون أن خلافات على عضوية بعض اللجان تسبب بتأجيل الجلسة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز أن المجلس عقد جلسته الثانية عشر من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الأولى في الدورة الانتخابية السادسة، برئاسة رئيس المجلس هيبت الحلبوسي، وصوّت على تشكيل لجنة السلوك النيابي برئاسة النائب فالح الساري وعضوية النواب حنان الفتلاوي، حسين البطاط، محمد الكربولي، حبيب الحلاوي، أحمد مظهر، شاخوان عبد الله، وناجي الشمري.

كما أدى أحمد محمد حسين المبرقع اليمين الدستورية لشغل عضوية مجلس النواب بديلاً عن نوري المالكي.

وصوّت المجلس أيضاً على أعضاء اللجنة القانونية، وضمت النواب سارة لطيف الدليمي، محمد نوري الكربولي، صفوك العزير، ريكان حمد، ريبوار هادي، فاروق محمد، إيمان حيدر، عمر كوجر، بهاء الأعرجي، أحمد كامل، ثائر جاسم، حسين هاشم الحلاوي، مرتضى الإبراهيمي، محمد الخفاجي، علي صابر كامل، وابتسام الهلالي.

ودعا رئيس المجلس رؤساء الكتل النيابية إلى الإسراع بحسم أسماء أعضاء اللجان النيابية تمهيداً للتصويت عليها في جلسة الأربعاء، قبل أن يقرر رفع الجلسة إلى ذلك الموعد.

فيما قالت النائبة عن كتلة دولة القانون، ابتسام الهلالي، لوكالة شفق نيوز، إن مجلس النواب كان يفترض أن يصوّت خلال جلسة اليوم على عضوية 26 لجنة نيابية، إلا أن الخلافات بشأن عضوية بعض اللجان حالت دون إكمال ذلك، ليقتصر التصويت على اللجنة القانونية فقط، إلى جانب لجنة السلوك النيابي.

وأضافت أن البرلمان عازم على استكمال التصويت على عضوية اللجان المتبقية بهدف تفعيل دوره الرقابي ودفع مسار التشريع، لافتة إلى وجود أكثر من 100 قانون مرحّل من الدورة السابقة ما زال بحاجة إلى إعادة القراءة والتعديل والتصويت.

وأكدت الهلالي أن هناك توجهاً لإنجاز التصويت على بقية اللجان في جلسة الأربعاء المقبل، مع وجود تأكيدات على استكمال هذا الملف قبل انتهاء شهر رمضان.