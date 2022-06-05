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خلافات داخل المالية النيابية تؤجل حسم المسودة النهائية لقانون الأمن الغذائي

Category: سیاسة

Date: 2022-06-05T14:50:28+0000
خلافات داخل المالية النيابية تؤجل حسم المسودة النهائية لقانون الأمن الغذائي

شفق نيوز/ أفاد مصدر في اللجنة المالية النيابية، يوم الاحد، بأن اختلاف الرأي بين أعضاء اللجنة أرجأ حسم المسودة النهائية لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "بعض اعضاء اللجنة المالية يرغبون بتقليل بعض النفقات واجراء مناقلات مالية لبعض مواد القانون، والبعض الاخر يحاولون حذف مواد من قانون الأمن الغذائي وهذا ما أدى الى تأخير حسم المسودة النهائية للقانون".

وأضاف أن "اللجنة قد لا تصل إلى حل في اجتماع اليوم المستمر لغاية اللحظة، وانها ستعقد اجتماعا اخر يوم غد الاثنين للتصويت على الصيغة النهاية للقانون ومن بعدها ترفع إلى رئاسة البرلمان لتحديد موعد للتصويت على قانون الأمن الغذائي في جلسة البرلمان".

وعقدت اللجنة المالية النيابية اليوم اجتماعاً لوضع اللمسات الأخيرة على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، تمهيداً للتصويت عليه داخل المجلس.

واليوم الاحد، أعلن نواب الكتلة الصدرية في اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، إنهاء وضع اللمسات الأخيرة على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، تمهيداً للتصويت عليه داخل المجلس، مؤكدين أن القانون يرتكز على نقاط أساسية مهمة "لا غنى عنها".

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