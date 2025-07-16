خلافات داخلية تعصف بـ"سومريون" في ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، بتفكك قائمة "سومريون" الانتخابية التابعة لوزير العمل أحمد الأسدي في محافظة ذي قار، والتي تضم 29 مرشحاً، نتيجة خلافات داخلية حول الترشيحات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أعضاء القائمة تسلموا أموال الحملة الانتخابية من رئاستها في بغداد، لكنهم هددوا بالانسحاب من القائمة في حال إصرار رئاسة الكتلة على ترشيح رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار، هدية الخيگاني.

وأضاف أن المرشحين أكدوا أن رئاسة القائمة خالفت الاتفاق الموقع معهم، والذي نص على عدم ترشيح الخيگاني ضمن مرشحي القائمة.