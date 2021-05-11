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خلافات تعصف بتحالف الفتح وسط "خشية" من ضياع أصوات الناخبين

Category: سیاسة

Date: 2021-05-11T09:26:29+0000
خلافات تعصف بتحالف الفتح وسط "خشية" من ضياع أصوات الناخبين

شفق نيوز/ أفاد مصدر في تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، يوم الثلاثاء، بوجود خلافات بين الكتل الثلاث التي تشكل التحالف (بدر وصادقون والسند).

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الخلاف يدور بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية على كتل بدر وصادقون والسند".

وأضاف، أن "بعض الكتل او المرشحين يريدون الترشح عن دائرة س بدلا عن ص، وان اثنين او ثلاثة مرشحين يريدون المشاركة بالانتخابات الدائرة الانتخابية نفسها، ما يتسبب ذلك بضياع أصوات الناخبين".

وتابع المصدر، أنه "حسب قرار قيادة الفتح فسيتم اختيار مرشح لكل دائرة انتخابية من أجل عدم ضياع اصوات الناخبين والحصول على مقعد نيابي بكل دائرة انتخابية".

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