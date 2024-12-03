خلافات تعرقل جلسة البرلمان العراقي

شفق نيوز/ رجح مصدر نيابي، تأجيل جلسة مجلس النواب العراقي المقررة اليوم الثلاثاء بسبب "الخلافات".

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أنه كان من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسته اليوم الثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهرًا، لمناقشة وإقرار القوانين الخلافية.

وأضاف أن عددا من أعضاء مجلس النواب غادروا مبنى المجلس بسبب عدم الاتفاق على صيغة محددة لإقرار القوانين المختلف عليها، بالإضافة إلى عدم التزام رئاسة المجلس بالتوقيت المحدد لانعقاد الجلسة.

وأشار المصدر إلى أن رئاسة البرلمان تعمل حاليا على تحديد موعد لانعقاد الجلسة، وفي حال عدم انعقادها بعد ساعة من الآن، سيتم اتخاذ قرار بتأجيلها إلى يوم آخر.

وعن جلسة البرلمان العراقي اليوم، أكد النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، جياي تيمور، في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، أنه في حال عدم إقرار القوانين الخلافية الثلاثة (العفو العام، الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات في كركوك)، سيتم ترحيلها إلى الفصل التشريعي المقبل.

وأوضح تيمور أن الخلافات السياسية بين المكونات المختلفة هي السبب وراء تعثر تمرير القوانين، حيث يسعى كل مكون لتمرير قوانينه الخاصة.

ورغم وصول المجلس إلى مراحل متقدمة في إقرار هذه القوانين، إلا أن الخلافات السياسية حول بعض المواد أدت إلى مغادرة النواب للجلسة وتأجيل التصويت إلى ظهر اليوم.