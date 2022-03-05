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خلافات تضرب قيادة الممثل الثاني لـ"حراك تشرين" البيت الوطني

Category: سیاسة

Date: 2022-03-05T17:47:52+0000
خلافات تضرب قيادة الممثل الثاني لـ"حراك تشرين" البيت الوطني

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم السبت، عن حدوث خلافات كبيرة داخل "البيت الوطني" الذي يعد ثاني الأحزاب المنبثقة عن "حراك تشرين".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "خلافات كبيرة ضربت الأمانة العامة المكونة من 19 عضواً لحزب البيت الوطني، بعدما اقترح أربعة منهم الانضمام لتجمعات أنشأها مقربون من رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي".

وبين أن "هذه التجمعات يقودها كاظم السهلاني الذي يعمل في مكتب الكاظمي، حيث تقوم بتنظيم مؤتمرات وندوات ونشاطات أخرى وهؤلاء الاعضاء الأربعة يدفعون باتجاه التقرب منها".

وأشار المصدر الى ان "هذه الاقتراحات لم تجد اذانا صاغية من قبل الفئة الأكبر من قيادات الحزب"، مرجحا حصول اجتماع للامانة العامة للحزب خلال الأيام المقبلة "للتصويت على فصل الاعضاء الاربعة من البيت الوطني".

يشار إلى أن حركة "امتداد" هي أو كيان سياسي تم تشكيله من قبل الناشط والمتظاهر البارز في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار علاء الركابي، حيث أعلن عن تشكيل الحركة في خضم التظاهرات والتف حوله عدد من المتظاهرين وشارك في الانتخابات البرلمانية وفاز بتسعة مقاعد، ليتبين فيما بعد أن نواب الحركة صوتوا لصالح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لولاية ثانية ما أثار موجة غضب واعتراضات بين قيادة وجماهير الحركة لينسحب العديد منهم.

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